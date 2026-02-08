Почему мы сильнее вместе: Шолпан Каринова — о роли женщин в обществе

— Шолпан Танатовна, к Вам смело можно применить термин self-made woman: путь от директора школы до вице-министра напоминает голливудский сюжет. Какая детская мечта стояла в основе этого пути и удалось ли ее реализовать?

— В детстве у меня была простая, но очень большая мечта — стать успешной женщиной. Моя мама всегда говорила: «Девушка должна быть красивой и дома, и вне его». Это было частью нашего воспитания. Этот образ всегда был передо мной как ориентир. Вспоминаются детство, школьные годы, впечатления от учителей. Значение некоторых слов человек по-настоящему понимает только повзрослев. Я не мечтала стать представителем какой-то конкретной профессии. Но всегда представляла себя красивой, счастливой, успешной женщиной. Именно этот образ вел меня вперед. Однажды директор нашей школы сказал при всех учениках: «Шолпан в будущем станет учителем учителей». Тогда я не придала этому значения, а позже поняла вес этих слов.

— Вы прошли путь от педагога до вице-министра. На каком этапе Вы почувствовали, что мечта сбылась?

— Знаете, тогда я об этом не задумывалась. Однажды, когда я уже работала руководителем областного управления образования, был очень тяжелый период. Госслужба — это работа без выходных, когда ты отдаешься делу днем и ночью. В один из таких дней я сказала: «Ну когда это закончится? Почему все поручения — мне?». И тогда мой руководитель сказал фразу, которую я запомнила на всю жизнь: «Ты работай, а слава тебя найдет». Позже я поняла: если ты искренне вкладываешься в свое дело, отдача обязательно будет — профессиональная, человеческая, жизненная.

— То есть на этом большом пути Вы почувствовали: я на своем месте, у меня получается, я успешна?

— Да, именно так. Я прошла все ступени в системе образования — от самых начальных до уровня первого вице-министра. Я не пропустила ни одного этапа. Это принципиально важно, потому что вице-министр — политическая должность. Ты принимаешь решения, подписываешь документы, формируешь государственную политику. И чтобы принимать такие решения, за спиной должен быть личный опыт, а не только прочитанные документы. Когда ты прошел весь путь сам — это совершенно другое понимание ответственности. Я курировала направления инклюзивного, технического и профессионального образования. По итогам этого опыта была назначена заместителем министра, а затем первым вице-министром. Это большое доверие и огромная ответственность. Для женщины дом, дети и работа всегда идут параллельно, поэтому тайм-менеджмент имеет ключевое значение. Миссия женщины — не только быть руководителем, но и оставаться опорой семьи.

— Вы также отмечали, что быт и домашние дела никогда не уходили из Вашего поля зрения, даже когда день начинался в пять утра.

— Да, и это остается актуальным до сих пор. Сейчас я являюсь руководителем Женского «Amanat». Это ведущая партия страны и колоссальная ответственность. Женское крыло было создано в 2023 году, и я — первый его руководитель. Мы создавали все с нуля: цели, направления, смыслы. Более 60% членов партии — женщины. В целом в стране женщин больше, поэтому женской повесткой необходимо заниматься системно и отдельно. Но при всем этом семья остается первостепенной ценностью. Женщина — хранительница очага. Эту миссию нельзя терять даже на руководящих позициях. Я встаю в пять утра, сначала занимаюсь домашними делами, а затем приступаю к работе. Нахожу время и для спорта — каждый день плаваю. Это важно не только для физической формы, но и для внутреннего баланса. Чтобы быть лидером в партии, нужно уметь объединять вокруг себя людей. Для этого необходимы знания, опыт и нравственные качества. Развитие должно быть постоянным.

Фото: Kazinform

— С таким объемом задач тайм-менеджмент у Вас явно на министерском уровне?

— Конечно, бывают моменты, когда хочется просто полежать и ничего не делать — я ведь тоже человек. Но в целом стараюсь постоянно быть в форме. В молодости об этом не задумываешься — молодость сама по себе красивая. А с возрастом уже нужно осознанно заботиться о себе.

— Сегодня женское крыло партии курирует десять направлений. В регионах есть сильные лидеры, например, в Жамбылской области. Чувствуется ли, когда женщина приходит из бизнеса, ее внутренняя дисциплина, стержень?

— Женскому крылу всего три года — это и мало, и много одновременно. Мы все еще на этапе становления. Есть сильные регионы: Жамбылская, Костанайская, Алматинская, Акмолинская, Павлодарская области. Но в целом движение развивается постепенно. Потребность в этом огромная — женщины хотят быть услышанными. Работа Женского крыла уже показывает конкретные результаты в регионах. Например, в Жамбылской области — Айман Ашимова, в Костанайской — Гулсара ханым. Это сильные лидеры, пришедшие из бизнеса и партийных структур, с высокими организаторскими способностями. Когда женщина приходит на руководящую должность, она в первую очередь обращает внимание на среду, чистоту, состояние коллектива. Мужчины чаще начинают с финансов. Это разница в мышлении.

— Мужчина в декрете тоже не в новинку. По каким причинам мужчина принимает решение остаться в декрете?

— Тема неоднозначная. Я придерживаюсь более традиционных ценностей и считаю, что ребенка в первую очередь воспитывает женщина. Но времена меняются, и осуждать никого не стоит. Самое главное — поддержка. Женщине, как и мужчине, нужен рядом человек, на которого можно опереться. Я всегда чувствовала поддержку мужа, и это очень важно.

— Другая ситуация: у женщины три высших образования, но она не работает. Как быть с самореализацией?

— Важно понимать: есть образование ради диплома, а есть — ради развития. Сегодня профессии быстро меняются, и человеку нужны компетенции, чтобы адаптироваться к новым условиям. Но перегружать — ни себя, ни детей — нельзя. У ребенка должно быть детство. Нужен системный, осознанный подход.

— В профессиональных интервью чаще обсуждаются вопросы карьеры и управления, но не менее важен личный взгляд на социальные основы. Что можно сказать о современном положении семьи в Казахстане?

— Очень важный вопрос. Институт семьи меняется во всем мире. Но в Казахстане традиционные ценности все еще сохраняются. Радует, что молодые семьи все чаще становятся многодетными. Сегодня широко распространены понятия «личные границы», «моя жизнь — моя». Это требование времени. Но вместе с этим необходимо усиливать механизмы укрепления семьи, потому что государство начинается с семьи. Президент также отметил, что семья — это союз мужчины и женщины. Это очень важный ориентир для общества.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

— Женщина-лидер - реальность современного общества. Однако раньше существовали и устаревшие представления об этом образе. С какими стереотипами Вы сталкивались на своем карьерном пути как женщина-руководитель?

— На пути профессионального роста у женщин действительно есть барьеры. Часто к женщине, вышедшей замуж или планирующей ребенка, уровень доверия снижается. При этом основную рутинную работу, как правило, выполняют именно женщины. Но чем выше уровень управления, тем меньше женщин — это парадокс. Назначения на руководящие должности должны происходить не по полу, а по труду и способностям.

— Какие женщины в Вашей жизни или в истории вдохновляли Вас больше всего?

— Развитие женщины — это развитие общества. Если обратиться к истории, в казахском обществе роль женщины всегда была высокой. Улпан, Айганым, Домалак ана, Бопай ханым — это личности, обладавшие стратегическим мышлением. В казахском народе говорят: «Женщина одной рукой качает колыбель, а другой — весь мир». И это сказано не случайно.