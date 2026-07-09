Почему мертвых тюленей массово выносит на берег Каспия, объяснили в Минсельхозе

— Обнаружение мертвых тюленей происходит ежегодно. Самое большое их количество было в 2024 году — около двух тысяч туш тюленей. Это происходит, в основном, из-за того, что не на нашей территории, можно сказать. Оно вообще на всей акватории Каспийского моря. Оно может произойти на стороне Азербайджана или на стороне Ирана. А когда бывают западные штормовые ветра, их приносит на побережье Каспийского моря, в сторону Актау. В этом вопросе мы приняли алгоритм взаимодействия с местными исполнительными органами, с общественными организациями по сбору и, с другой стороны, мы для сохранения этих каспийских тюленей, по поручению Президента создан Государственный природный резерват «Каспий итбалыгы». На сегодняшний день он начал работу в городе Актау, — сказал С. Сермагамбетов.

По его словам, в прошлом году было ограничено судоходство в этом районе в зимний период, были скорректированы рыболовные участки — отдалены от тех участков, где происходит миграция тюленей. На сегодняшний день насчитывается 225 погибших тюленей. По предварительным данным, они погибают, в основном, от асфиксии, которая может быть связана с подземными землетрясениями и выбросом удушающих газов. Инфекционных заболеваний у погибших тюленей не обнаружено.

Ранее сообщалось, что 1 июня на участке побережья от опреснительного завода до берега «КСА» в поселке Баутино Мангитауской области обнаружили 20 туш тюленей и 8 туш осетровых рыб.

Напомним, около 300 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспия.