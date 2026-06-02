Массовую гибель тюленей и осетровых зафиксировали на побережье Каспия

Специалисты департамента экологии Мангистауской области отобрали пробы воды на побережье города Форт-Шевченко после обнаружения погибших тюленей и рыб осетровых пород, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, 1 июня на участке побережья от опреснительного завода до берега «КСА» в поселке Баутино обнаружили 20 туш тюленей и 8 туш осетровых рыб.



2 июня сотрудники отдела лабораторно-аналитического контроля провели работы по отбору проб морской воды в Тупкараганском районе. В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что результаты анализа будут озвучены дополнительно.

17 апреля 2026 года сообщалось, что на побережье Каспия были обнаружены около 300 туш тюленей.

20 мая еще 35 туш мертвых тюленей обнаружили в Мангистауской области.

Минсельхоз назвал причину гибели тюленей и лебедей на побережье Каспия.