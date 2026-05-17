Почему Mercedes задумался о выпуске военной техники

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz рассматривает возможность выхода на рынок производства оружия, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Глава компании Ола Каллениус заявил, что концерн готов участвовать в укреплении оборонного потенциала Европы, если такое направление окажется экономически оправданным.

В интервью The Wall Street Journal Каллениус отметил, что мир становится все менее предсказуемым, а европейским странам необходимо усиливать собственную безопасность.

— Европе нужно укреплять свой оборонный потенциал. Если мы сможем сыграть в этом процессе позитивную роль, мы будем готовы это сделать, — подчеркнул глава Mercedes-Benz Group.

При этом он уточнил, что даже в случае выхода на рынок военной продукции основным направлением бизнеса компании останется производство автомобилей. Оборонный сегмент может занять лишь небольшую долю в структуре концерна, при этом, в будущем способен стать перспективной нишей.

Ранее Financial Times сообщала, что Volkswagen обсуждает возможное сотрудничество с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. По данным издания, рассматривается вариант переоборудования завода Volkswagen в Оснабрюке для выпуска компонентов системы противоракетной обороны «Железный купол».

В самом концерне заявили, что производство оружия пока не входит в планы компании, однако VW продолжает искать новые сценарии использования предприятия после завершения выпуска автомобилей в 2027 году.

Ранее сообщалось, что глава BMW ушел в отставку после 35 лет работы в компании.