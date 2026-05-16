Глава BMW ушел в отставку после 35 лет работы в компании

Как сообщается на сайте компании, его преемником стал Милан Неделькович. О предстоящей смене руководства в BMW официально сообщили еще в конце 2025 года, поэтому переход прошел без неожиданностей и в рамках заранее утвержденного плана.

Карьера Ципсе в компании началась в 1991 году со стажировки. За более чем три десятилетия он прошел все ключевые этапы корпоративной карьеры и в итоге возглавил один из крупнейших автоконцернов мира.

На посту генерального директора Ципсе пришлось работать в условиях серьезных вызовов для мировой автомобильной отрасли.

В период его руководства BMW столкнулась с пандемией COVID-19, глобальным дефицитом полупроводников и ускоренной трансформацией рынка в сторону электротранспорта. Несмотря на это, концерну удалось сохранить устойчивую прибыльность.

Одной из главных тем его работы стала стратегия перехода на электротягу. В отличие от ряда конкурентов, BMW не стала полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания и выбрала комбинированный подход. Компания продолжила одновременно развивать электромобили, гибридные модели и автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Ципсе неоднократно критиковал идею полного перехода исключительно на электромобили. Весной 2025 года он заявил акционерам, что ставка только на один тип технологий может стать ошибочной для отрасли.

На уход Ципсе уже отреагировали представители отрасли. Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус отметил, что всегда ценил профессиональный диалог и честную конкуренцию с руководителем BMW и его командой.

