Почему медиаторы работают неэффективно, объяснил Жакип Асанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Верховного суда РК Жакип Асанов заявил о неэффективности работы медиаторов и объяснил сложившуюся ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почти во всех областях при содействии акимов созданы институты примирения. Они неэффективно работают, потому что услуги медиаторов стоят гораздо дороже, чем пошлины в судах. Поэтому, многие считают более выгодным пойти в суды. Пилотные проекты и законы позволили нам сократить эти дела. Завершено за примирением сторон 49 тысяч дел. Но я считаю, что это капля в море. Если мы этот новый закон ГПК (изменения и дополнения в Гражданский процессуальный кодекс - ред.) примем, то эта цифра уйдет за сотни тысяч», - сказал Жакип Асанов на расширенном казахстанских судей по итогам 2019 года.

Глава Верховного суда также рассказал о динамике по оправдательным приговорам.

«Очень интересная статистика по уголовным делам. Динамика по оправдательным приговорам выросла почти в 6 раз. Но это по преступлениям, без учета проступков, дел частного обвинения, без учета дел, по которым стороны примирились, и без очевидных дел. Очевидные дела – ситуация, когда стороны защиты и обвинения согласны, никаких споров нету и судебное разбирательство проводится в сокращенном ускоренном порядке», - отметил Ж. Асанов.

По его словам, в прежние годы оправдательные приговоры выносились в основном за счет преступлений небольшой тяжести.

«В 2015 году по тяжким преступлениям было 12 оправдательных приговоров, в 2016 – 9, в 2019 – по 193 тяжким преступлениям вынесены оправдательные приговоры», - констатировал судья.

«Два года назад я обратился ко всем судьям и сказал: за обоснованный оправдательный приговор мы всегда будем защищать каждого судью. И на уровне Верховного суда мы начали принимать, потому что действительно доказательств нет, все построено на показаниях одного человека. Недавно коллегия Верховного суда оправдала человека; там было одно доказательство на основе протокола, который оказался «липовым». На самом деле этого совещания не было, а человека осудили по особо тяжкому преступлению», - заключил Ж. Асанов.