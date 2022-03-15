Почему масочный режим отменили только на улице, пояснил Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал отмену масочного режима на улице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коронавирус сегодня на контроле. Мы максимально создали условия в отношении деятельности бизнеса в первую очередь. Можно считать, что сегодня озабоченности в отношении роста коронавируса в Казахстане нет. Поэтому мы пошли на максимальное снижение требований», - сказал Ералы Тугжанов журналистам после заседания Правительства.

Ералы Тугжанов ответил на вопрос, когда казахстанцам ожидать полную отмену масочного режима.

«Мы приняли решение в отношении отмены маски на улице. В помещении пока мы воздержались, в связи с тем, что сегодня идет эпидзаболевания по другим видам, по гриппу. Поэтому в помещении пока рекомендовано воздержаться (от снятия маски – прим.ред.). Я думаю, что это абсолютно обосновано и с учетом всех праздничных мероприятий, которые сегодня ожидаются, включая Наурыз, думаю, что после этого мы еще раз переосмысление сделаем и придем к конкретным мерам», - подчеркнул он.

Заместитель Премьер-Министра также обратил внимание, что в отдельных государствах, в том числе соседних странах наблюдается определенный рост случаев коронавируса.

«Мы же не находимся все-таки в изоляции от других стран. Поэтому нам приходится учитывать и международную ситуацию. В более 30 странах сегодня есть определенный рост коронавируса», - проинформировал Е. Тугжанов.

«Я рекомендую набраться всем терпения, недолго осталось. Давайте потерпим», - обратился он.

Напомним, что Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.

Также отменяется обязательное использование мобильного приложения «Ashyq» на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска.