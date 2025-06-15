Почему Макрон выступает за запрет соцсетей для детей младше 15 лет

Так, издание Politico считает, что предложенный президентом Франции Э.Макроном запрет на использование социальных сетей для детей младше 15 лет стал своего рода «политическим инструментом» французского лидера.

— Эта идея снова появилась в информационном поле Франции и Европы после недавних усилий Парижа по предотвращению доступа несовершеннолетних к порнографии в Интернете и трагедии, когда 14-летний ученик в одном из французских городов зарезал 31-летнего сотрудника школы. При этом подросток нашел нож в качестве орудия преступления через соцсети, - отмечает Politico.

В тот вечер в интервью местному телевидению Э.Макрон обвинил социальные сети. Он сказал, что его страна не может дождаться действий Европейского союза, и отметил, что Франция будет действовать в одиночку в ближайшие месяцы, если Брюссель не предпримет быстрых действий.

Хотя местный прокурор по делу о нападении с ножом в среду указал, что подозреваемый «очень мало пользовался социальными сетями» и был скорее «фанатом жестоких видеоигр», дело уже получило ход.

Европейские журналисты полагают, что вынесение возрастного ограничения для соцсетей на общественное обсуждение может принести Э.Макрону политические плоды.

Предложение популярно — опрос, проведенный в прошлом году компанией Harris Interactive, показал, что 73 процента французов поддерживают возрастное ограничение для социальных сетей — и исследования показывают, что дети не должны проводить слишком много времени у экранов.

Один из бывших советников Макрона сказал, что выдвижение предложения — это «способ создать впечатление, что он всем управляет».

Советник добавил, что если его усилия потерпят неудачу, Э.Макрон может просто сослаться на парламент. Но если они увенчаются успехом, французский президент может заявить о «способности устанавливать политическую повестку дня вокруг вопросов, которые выходят за рамки партийной политики».

Президент Франции продвигает возрастные ограничения для социальных сетей и экранов с начала своего второго срока. Закон, ограничивающий использование социальных сетей для лиц моложе 15 лет, был даже принят в 2023 году, но он оказался в подвешенном состоянии как из-за технических сложностей, связанных с проверкой возраста, так и из-за того, что он вступил в противоречие с европейским законодательством, в частности с Законом о цифровых услугах ЕС.

Комитет экспертов, организованный Елисейским дворцом, официально рекомендовал в апреле 2024 года 15-летний возрастной предел для социальных сетей, а в июне того же года Макрон пообещал его ввести. Но затем он потерял парламентское большинство.

Тем не менее, мало кто во Франции ожидает немедленных действий, несмотря на срочность, о которой Э.Макрон заявил во вторник.

Юрист из Fondation pour l’Enfance, французской неправительственной организации, защищающей права детей, рассказал изданию Politico, что команда Макрона часто ограничивается «объявлениями, а не конкретными мерами».

Советник министра сообщил, что офис президента уже организовал несколько совещаний на ближайшие недели и месяцы, чтобы быстро принять меры по ограничению использования социальных сетей и времени, проводимого французскими детьми у экранов.

Как сообщалось, Президент Франции Эмманюэль Макронво вторник заявил, что запретит социальные сети для детей младше 15 лет во Франции.