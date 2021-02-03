Почему людям важно вакцинироваться от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 февраля началась массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь, российской вакциной «Спутник V» прививают медработников, преподавателей, людей с хроническими заболеваниями. О том, насколько важно вакцинироваться людям, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала кандидат медицинских наук, директор филиала НЦОЗ МЗ РК «Научный центр гигиены и эпидемиологии (НЦГиЭ) им. Хамзы Жуматова» Айнагул Куатбаева.

- Айнагул Мухановна, расскажите, пожалуйста, почему людям важно вакционироваться от COVID-19?

- Это новый вирус, который сейчас распространяется во всем мире. На сегодня у свыше 99 миллионов человек лабораторно были подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. В последнее время в мире наблюдается прирост заболевания. Количество летальных случаев растет. Поэтому необходимо вакцинироваться. Тем более сейчас уже есть вакцина. Ее польза огромная. Многие страны уже начали вакцинироваться. Конечно, мы не ждем сиюминутного эффекта после прививки. Вакцинация будет проводиться в двух этапах. Это для того, чтобы укрепить наш иммунитет. Для отдельных вакцин, которые имеются в мире, интервал в одних случаях составляет 21 день, в других - 30 дней. Эффект от вакцинации также зависит от того, как быстро мы будем обеспечивать высокий охват населения. Чем скорее мы провакцинируем большое количество людей, тем быстрее достигнем стабилизации и снижения заболеваемости. Наша задача - стабилизировать эпидситуацию в стране, довести до минимума количество смертей.

В Казахстане вакцинация началась с 1 февраля. На начальной стадии будет использована российская вакцина «Спутник V». На первом этапе смогут вакцинироваться медицинские работники, далее педагоги, участковые полицейские, студенты, персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений, сотрудники службы МЧС, МО, КНБ, МВД, СГО РК, контингент МЦ УДП РК, государственные служащие, граждане РК, являющиеся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, члены национальных сборных команд, лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы). С учетом того, что это новая вакцина - она противопоказана к применению лицам с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе; острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний; беременным и женщинам в период грудного вскармливания; лицам до 18 лет.

Хочу сказать, что в Казахстане ни одна вакцина не проводится без предварительного медицинского осмотра, сбора эпидемиологического анамнеза: мы собираем у пациента всю информацию, если имеются противопоказания, то не будем прививать.

- Какие поствакцинальные реакции и побочные эффекты ожидают пациента после прививки?

- В ходе клинических испытаний, системных осложнений, связанных с составом вакцины, не было. Возможно, организм может реагировать на прививку определенным образом: место укола может покраснеть, опухнуть или вызывать болевые ощущения. В первые дни после прививки человек может ощущать слабость, недомогание, сонливость, у привитого может подняться температура. Это нормально, так как организм должен реагировать на попадание чужеродного белка.

По последним данным, антитела к коронавирусу сохраняются в организме около полугода. Но ученые не исключают, что срок сохранения иммунитета увеличится, что будет понятно по мере продолжения наблюдения за привитыми.

- Вакцинация населения проводится бесплатно?

- На сегодняшний день вакцинация от коронавируса в Казахстане бесплатна для лиц, которые по долгу службы в первую очередь связываются с потенциальными бессимптомными пациентами или пациентами, у которых есть клинические проявления коронавирусной инфекций - за счет государства. В целом желающим получить вакцинацию необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, дать информированное добровольное согласие. Каждый гражданин имеет право отказаться от вакцинации. Сейчас Министерством здравоохранения проводится большая работа. В целях систематизированного учета в Казахстане разработан электронный паспорт вакцинации.

- После вакцинации человек может контактировать с больными, находиться без маски?

- Мы не можем сказать, что человек, который привился, получает сиюминутную защиту. С учетом особенности каждого организма, выработка необходимых антител у людей индивидуальная. У кого-то максимальная концентрация антител набирается примерно через двадцать дней, у другого чуть позже. Но даже после двух полных прививок, вы в любом случае должны беречь себя - соблюдать профилактические меры: использовать санитайзеры для обработки рук, соблюдать социальную дистанцию в полтора - два метра, носить маски. Это не значит, что вакцина не эффективная. В настоящее время надо все равно защищаться. Максимальная защита достигается тогда, когда вокруг нас будет меньше заболевших и носителей, за счет коллективного иммунитета путем вакцинации.

- Спасибо!