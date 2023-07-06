Почему лифты становятся опасными для жизни и здоровья людей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первую строчку в списке безопасных видов транспорта занимают лифты. Однако в наши с вами дни это далеко не так. Из года в год увеличивается число трагических случаев при падении или резком торможении лифта. В некоторых случаях обслуживающие компании не признают падение лифта, а отмахиваются лишь тем, что что-то вышло из сбоя и назвать это падением не совсем корректно. Корреспондент МИА «Казинформ» попыталась узнать, почему лифты превратились не в самый безопасный вид транспорта.

В конце апреля в одном из столичных ЖК случился инцидент. Лифт резко спустился с четвертого этажа на нижний вместе с тремя жильцами дома и собачкой. Все три женщины, которые находились в кабине лифта, получили травмы. Подробнее об этом инциденте корреспондент МИА «Казинформ» поговорила с одной из жительниц Махабад Сыздыковой.

«Мы зашли в лифт, из которого уже вышел один житель, спустившийся на нем. Зашли втроем, на четвертом этаже, одна соседка вышла, после этого благополучно дверь закрылась. А после этого мы резко упали. Удар был твердым, жестким и резким. Это не происходило медленно или с нарастающей скоростью. Это было мгновенное падение. Мы упали чуть ниже уровня первого этажа. От удара я оказалась в положении сидя. Нам на головы посыпался потолок кабины и провода. Соседи, которые стояли на первом этаже, открыли дверь снаружи и помогли нам выбраться. Мы выбрались, и после этого я почувствовала боль в тазобедренном суставе и коленях. Сразу же вызвала скорую. Написала об этом в домовой чат. У нас в домовом чате состоит представитель лифтовой компании «КазАлтынКызмет». Представитель лифтовой компании сразу же отреагировала, спросила, как мое самочувствие и сказала, что возместит мне лечение, если оно вдруг понадобится. Я вызвала скорую, они мне поставили обезболивающее и сказали обратиться в поликлинику. В поликлинике по итогам всех анализов и снимков поставили диагноз «Частичное повреждение заднего рога мениска. Растяжение передней крестообразной связки. Синовит правого коленного сустава». Пройдя лечение, опять написала в домовой чат. Ранее представитель лифтовой компании обещала, что возместит ущерб. Однако в этот раз представитель этой компании ответила, что переговорит со своим юристом и тот со мной свяжется. Однако до сих пор ущерб не возместили. Пока представитель компании только попросила предоставить все медицинские заключения и назначения врачей», - поделилась Махабад Сыздыкова.

В суд она пока не обращалась.

За официальным комментарием мы обратились в ТОО «КазАлтынКызмет». В компании пояснили, что в связи с отказом тормозной системы сработала система безопасности, то есть произошло экстренное торможение кабины лифта, и он сел на ловители.

«Если в лифтовом оборудовании хорошо работает безопасность, то, когда кабина ускоряет движение, происходит экстренное торможение (срабатывают ловители). В данном случае так и произошло, кабина начала двигаться вниз и на уровне первого этажа превысила скорость и соответственно произошло экстренное торможение. Сразу после этого случая управляющая компания провела независимую экспертизу, и по результатам было подтверждено, что кабина садится на ловители, в связи с некорректной работой тормозного устройства. Лифт с тех пор остановлен и проходит полный ремонт, идет сбор средств на приобретение электромагнитного тормозного устройства и замену данного механизма. Механики не могут предвидеть, когда и какое электрическое устройство выйдет из строя, и для таких случаев во всех лифтовых оборудованиях должна работать безопасность», - прокомментировали в обслуживающей компании.

На вопрос о том, насколько часто проводится ремонт в лифтах, в компании ответили, что эта процедура проводится регулярно и чаще, чем в других домах, в связи с тем, что дом эконом-класса и лифты установлены с большой экономией.

«После всех ремонтных работ регулярно в общий чат дома выставляется полный отчет с видео-фото фиксацией. Ежегодное освидетельствование лифтов проводится в срок», - объяснили в компании.

Что касается ущерба, возмещение производится в порядке, установленном законом РК. В компании предложили пострадавшей обратиться к юристу и решить все в правовом поле. Хоть и прошло уже чуть больше двух месяцев, ущерб, причиненный здоровью, компания еще не возместила.

В компании также отрицают падение лифта. В случае, если редакция укажет этот инцидент как падение, обслуживающая компания предупредила, что будет иметь дело с судом.

«Такое объявление делать без подтверждающих документов влечет за собой от нас ответную реакцию в виде судебных разбирательств», - говорится в официальном сообщении компании.





Как пострадавшему возместить ущерб, если инцидент случился по вине лифтовой компании?

Заместитель председателя Саморегулируемой организации объединения юридических лиц «Ассоциация лифтовых компаний» Владимир Табашнюк объяснил, как пострадавшему возместить ущерб, если инцидент случился по вине лифтовой компании.

«Нужно проводить техосмотр и выявлять причину: почему оборудование не сработало в той или иной ситуации. Для этого создается комиссия, в которую входят независимые эксперты. Заказчик, то есть владелец оборудования, должен проводить ежегодное техническое освидетельствование лифтов, чтобы проверить работу сервисной компании. Есть такая норма в законе, но мало кто это делает среди владельцев, потому что это стоит денег. Насколько мне известно, чтобы проверить один лифт и вызвать независимую экспертизу, понадобится порядка 25-30 тысяч тенге. Не каждый может себе это позволить с учетом тех тарифов, что существуют», - отметил он.

Владимир Табашнюк рассказал, что пострадавший должен обратиться в судебные инстанции.

«Во-первых, нужно доказать вину, что инцидент произошел по вине лифтовой компании. Для этого как раз-таки создается комиссия, в которую входят представители лифтовой компании, управления жилищной инспекции, независимые эксперты. По итогу работы данной комиссии принимаются решения и устанавливаются причины. Если будет доказано, что инцидент произошел по вине лифтовой службы, естественно, вам дадут копию этого документа, материалы, и вы в дальнейшем можете обратиться по инстанциям в рамках правового поля. Лифтовую компанию накажут вплоть до отзыва аттестата и возмещения ущерба. Здесь уже суд будет решать», - объяснил спикер.



Как пояснили в столичном акимате, монтаж лифтов осуществляется лифтовыми организациями с соответствующим аттестатом на монтаж лифтов. Аттестат выдается Комитетом промышленной безопасности МЧС РК. После завершения монтажа для постановки на учет лифтов в адрес управления направляют паспорт лифта, там и проверяются аттестаты и другие требования по лифтам. Если по вине обслуживающей компании в лифтах случается инцидент, департамент полиции ведет расследование по факту предоставления услуг, не отвечающих безопасности.

О проблемных вопросах в лифтовой отрасли

Заместитель председателя Саморегулируемой организации объединения юридических лиц «Ассоциация лифтовых компаний» Владимир Табашнюк открыто рассказал о проблемных вопросах в лифтовой отрасли.

«Лифтовая отрасль четко регламентируется действующим законодательством. Это закон «О гражданской защите», правила и требования «О промышленной безопасности». Поэтому те инциденты, которые происходят, безусловно, есть. И проблемные вопросы в лифтовой отрасли есть. Мы сегодня об этом открыто говорим как Ассоциация. Но, как правило, каждый инцидент нужно рассматривать отдельно, потому что причины произошедшего абсолютно разные. Основная из причин – некачественное предоставление сервисных услуг по техническому содержанию и обслуживанию лифтового оборудования, несоблюдение действующего законодательства и техники безопасности, о чем мы сегодня говорим. Это и вопросы подготовки квалифицированных кадров, тарифная политика. Все эти вопросы вкупе приводят к нежелательным, а иногда и печальным последствиям. Это и инциденты, и нарушения», - прокомментировал Владимир Табашнюк.





Лифт не может просто упасть, это громко сказано

По его словам, говорить о падении лифта – громко сказано.

«Лифт является транспортном повышенной опасности, но вместе с тем, является одним из безопасных видов транспорта. Конечно, бывает резкий подъем или резкий спуск, но это не считается падением. Падение – это когда лифт упал c какой-то верхней точки, дошел до нижнего этажа и там есть уже какие-то определенные последствия, травмы. Это все фиксируется, создается комиссия совместно с уполномоченным органом. Контроль в области промышленной безопасности осуществляется управлением жилищной инспекции на местах. Это все фиксируется как инцидент, регистрируется и расследуется. Но, как правило, такие случаи единичные, когда действительно падение лифта и какие-то серьезные нарушения», - объяснил он.

Спикер отметил, что редко регистрируются случаи падения лифта.

«Изначально уже завод-изготовитель оснащает лифтовое оборудование электроникой. Умные лифты обеспечены электроникой, оснащены датчиками, устанавливаются ловители в шахте, тросы, которая имеет восьмикратный запас прочности, чтобы не допустить и предотвратить падение лифта. Поэтому падение лифта – очень крайний случай. Порядка 20 лет работаю в лифтовой отрасли и в моей практике очень редко это происходило. На сегодняшний день лифты оснащены всем необходимым оборудованием, которые обеспечивают бесплатную эксплуатацию и содержание. Самое главное – соблюдение действующего законодательства. То есть, лифт – это техника, которая работает ежедневно в круглосуточном режиме. Ее нужно правильно содержать и эксплуатировать. Все эти нормы прописаны в действующем законодательстве. Нужно производить осмотр, проводить ежемесячные регламентные работы, ежегодное техническое освидетельствование», - рассказал Владимир Табашнюк.

Каждый пять лет нужно производить текущий ремонт в лифтах

Также есть нормативы по износу оборудования. Нормативный срок эксплуатации лифта – 25 лет. Каждые пять лет нужно делать выбраковку тросов.

В течение всего срока эксплуатации лифт должен подвергается периодическому техническому освидетельствованию не реже одного раза в 12 календарных месяцев.

Периодическое техническое освидетельствование проводится с целью установить, что:

1) лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу;

2) организация эксплуатации лифта соответствует требованиям действующих норм и Правил.

При периодическом техническом освидетельствовании:

1) проводится визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования;

2) проверяется функционирование лифта во всех режимах;

3) проводятся испытания;

4) проверяется соответствие организации эксплуатации лифта требованиям действующих норм и Правил.

Ежемесячно каждому лифту необходимо производить техническое обслуживание-комплекс операций (работ, мероприятий) по поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации, включая все требования и нормы.

«То есть, производить текущий ремонт, ежемесячные периодические осмотры, аварийно-технические работы, проводить систему восстановления ресурса лифта, замену расходных материалов. Все зависит от грамотного технического содержания. Чтобы технически грамотно содержать, у лифтовых компаний должны быть квалифицированные специалисты, которые могут проводить эту работу. Каждый сотрудник должен быть аттестован на право проведения работ в области промышленной безопасности. То есть, у каждого должна быть корочка. У ТОО, которое работает в лифтовой сфере, должна быть аттестация на право проведения работ в области промышленной безопасности и соответствующий аттестат на этот вид работ. Это государственная услуга, которую выдает Комитет промышленной безопасности МЧС РК. Вся документация должна соответствовать. Без этого работать нельзя», - объяснил зампредседателя Ассоциации лифтовых компании.

По его словам, бывали случаи, когда ИП заключал договор с заказчиком на обслуживание лифта. Хотя, по закону ИП запрещено заниматься этим видом деятельности. Ассоциация лифтовых компаний выявляет такие случаи, обращается в Уполномоченный орган. По словам Владимира Табашнюка, за это предусмотрена административная ответственность. Комитет промышленной безопасности этот вопрос отрабатывает. Налагается штраф в размере порядка 60-70 тысяч тенге.

От производства до эксплуатации

«Лифт производит завод-изготовитель. 95% лифтов – импортные. Либо это Китай, Корея или другой производитель. Лифтовая компания поставляет лифт в Казахстан. Застройщик его покупает, лифтовая компания монтирует. Для монтирования тоже нужен аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности. Лифтовая компания монтирует, и в последующем застройщик уже определяет, с кем из этих лифтовых компаний он будет работать на сервисе. Это же рынок. Любая компания может взять лифт на обслуживание по договоренности с заказчиком. Лифтовая компания дает коммерческое предложение. То есть, просчитывается, какая там этажность, сколько квартир в доме, какая марка лифтов, перечень услуг, которые оказывает лифтовая компания. Все это просчитывается, предлагается на рассмотрение органу управления. Если это приемлемо заказчику, то заключается договор на техническое обслуживание», - объяснил зампредседателя Ассоциации лифтовых компаний.

Как подчеркнул Владимир Табашнюк, порядка 4 тысяч лифтовых единиц требуют к себе внимания: либо это ремонт, либо это замена. Если в крупных городах еще ситуация стабильная, то в регионах ситуация намного хуже, отметил он.

С кадрами есть вопросы

«Если говорить про Астану, в столице насчитывается порядка 12 тысяч лифтов. Ежегодный прирост – порядка 600 лифтов. То есть, это вновь вводимые объекты, административные объекты. Эти лифты кто-то должен обслуживать, а подготовкой квалифицированных кадров на весь Казахстан занимаются только три профессиональных технических заведений – колледжи. Два из них - в Астане, один - в Караганде. Там готовят специалистов по двум направлениям: электромеханик по лифтам и экскаваторам по видам. Высшего образования, каких-то курсов по подготовке у нас нет в Казахстане. Соответственно, с кадрами есть вопросы», - ответил он.

По его словам, в современных лифтах используется система безопасности, способная обеспечить остановку кабины при обрыве тросов, при превышении номинальной скорости лифта. Это целый комплекс системы безопасности, который включает ловители, ограничитель скорости, буфер кабины и противовеса.

«Весь этот комплекс оборудований, который в общем и в целом обеспечивают безопасность работы техники. Просто порой мы не знаем, как себя вести при чрезвычайной ситуации, как вызвать диспетчера, как пользоваться кнопкой вызова диспетчера, есть правила пользования в лифте. Это утвержденные правила. Во-первых, нужно нажать колокольчик. С вами свяжется диспетчер. Есть, конечно, лифты, не оборудованные диспетчерской связью. Тогда нужно попробовать вызвать помощь по сотовой связи. Везде в кабинах установлены информационные таблички с наименованием предприятия и контактным телефоном. Это есть во всех лифтах. Также висят правила поведения в лифтах. За этим, в первую очередь, должен следить заказчик, то есть владелец оборудования», - объяснил Владимир Табашнюк.

О правилах пользования лифтом

Спикер также напомнил правила пользования лифтом:

- Подождите, пока двери лифта полностью не откроются;

- Не пытайтесь самостоятельно открыть двери;

- Если в лифте есть зеркало, лучше подальше от него держаться. При внезапной остановке оно может сломаться, а пассажир пораниться;

- Дети должны заходить в лифт только вместе со взрослыми;

- Сначала входят взрослые, а потом дети. На выходе – наоборот;

- При входе с детской коляской, возьмите ребенка на руки. Сперва зайдите сами, потом поместите коляску. При выходе держите коляску перед собой, затем выходите из лифта с ребенком на руках;

- Для вызова технического персонала нажмите кнопку «вызов» на две секунды и сообщите о проблеме диспетчеру, неукоснительно следуйте его указаниям;

- Если вы с домашним животным, то держите его на коротком поводке;

- Все тяжеловесные грузы перевозятся с помощью обслуживающего специалиста на грузовом лифте.

Также стоит знать о том, какую помощь нужно оказать пострадавшему во время падения или резкого торможения лифта.

«Сначала сотрудники МЧС вытаскивают пострадавшего из шахты лифта. Потом мы начинаем оказывать помощь пострадавшему. Даже если мы прибыли на место происшествия первыми, мы должны дождаться спасателей. Таковы правила», - пояснил сотрудник скорой помощи БМЦ УДП РК Ержан Кыстаубаев.

Врач также рассказал о том, какую первую помощь можно оказать, пока не приехала скорая помощь.

«После того как спасатели вытащили пострадавшего из шахты, мы оказываем помощь. Если повреждены кости рук и ног, ставим шину, то есть мы должны сделать так, чтобы на пострадавшую часть не падала нагрузка. Если повреждена голова или шея, надеваем воротник Шанца. Если началось кровотечение, останавливаем его, прижимаем жгутом. Пока не пришла скорая помощь, если есть кровопотеря, нужно постараться остановить эту кровь. Берете прочную нитку или веревку, ремень. Постарайтесь остановить кровотечение», - добавил он.

Мы также узнали, как в таких чрезвычайных ситуациях действуют пожарные.

«Несмотря на удобства, связанные с использованием лифта, он зачастую превращается в источник опасности для жизни и здоровья человека. Опасность может быть вызвана падением лифта, его неисправностью, иногда из-за грубого нарушения правил эксплуатации лифта. Нужно найти инструкцию для ознакомления в лифте и ознакомиться. Каждый человек должен знать и соблюдать правила использования лифта. Современные конструкции лифтов обеспечивают их надежную защиту от падения с большой высоты, потому что есть автоматическое резкое торможение. Тем не менее, при обрыве троса остановка кабины может быть очень резкой, поэтому нужно держаться дальше от зеркала и окон лифта, которые могут разбиться и поранить вас. Перед тем как войти в открывающиеся двери, нужно убедиться в том, что кабина в исправном состоянии, дверь лифта открыта полностью. Перед открытием двери нужно убедиться в том, что лифт находится перед вами полностью открытый. Входите в лифт не спеша. Нажмите кнопку нужного этажа при условии окончательной погрузки. Дальше нужно смотреть по конструкции лифта: максимальная масса и количество людей. Нельзя пускать лишних людей, чтобы не было перегруза», - отметил начальник караула пожарной части №10 города Кокшетау Серик Адилет.

Категорически запрещается пользоваться лифтом при пожаре, так как концентрация дыма в кабине может быть опасной для человека.

«В лифте запрещается курить, нельзя давать повод курить и поджигать зажигалкой или спичкой. Пользуйтесь лифтами старой конструкции только при закрытых внутренних дверях. Детям также нужно объяснять, что проникновение внутрь лифтовой шахты категорически запрещается и опасно для жизни. При пожаре в зданиях с повышенной этажностью нельзя использовать лифт, так как здание полностью обесточивается при тушении пожара, и человек может остаться в лифте, и создается угроза для его жизни. Если человек остался взаперти в кабине лифта, нельзя паниковать. Нужно позвонить в противопожарную службу и дождаться помощи. Далее у нас проходит спасательная операция. Мы узнаем причины поломки и пути спасения людей», - пояснил спасатель.

Фото: личный архив Серика Адилет

По его словам, в лифтах происходит падение не до конца шахты нулевого этажа, а может быть обрыв, но срабатывает другой запасной трос и происходит торможение на расстоянии два-три метра. Поэтому каждый человек должен находиться на безопасном расстоянии, держаться за поручень.

«В нашей практике такие выезды случаются очень редко. Все лифты нового образца, полностью обеспечивают целостность и безопасность использования. Желательно использовать новые лифты, так как в старых лифтах используется старая схема поднятия и отпускания. Из-за физического износа могут создавать опасность и угроза из-за окончания срока годности», - добавил Серик Адилет.