Министр транспорта РК Марат Карабаев прокомментировал вопрос бесконечного ремонта автомобильных дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

В кулуарах Мажилиса журналисты министру задали вопрос: «Почему каждый год ремонтируют дороги, которые ремонтировались годом ранее? И когда у нас появится наноасфальт, чтобы каждый год дороги не убивались?»

— Какая дорога второй раз делается? Первое, что касается инновационных технологий, это добавки. Добавки, которые на верхнем слое используются. Сейчас используется 97 видов разных добавок. Второе. Само строительство делится по нескольким видам. Первый вид — это текущий ремонт, это то, что каждый год делается. Второй вид — это средний ремонт, который по технологии каждый день делается. Третий вид — это капитальный ремонт, который через 15 лет делается, — сказал Марат Карабаев.

Министр добавил, что на многих участках проводится средний ремонт.

— Те участки, которые вы видите, которые годом ранее были, это участки, где проходит средний ремонт. То есть, есть яма, на неё был сделан средний текущий ремонт, и на следующий год это яма заново образовалась, также текущий ремонт проходит. Это естественный дорожный процесс, — пояснил Марат Карабаев

Журналисты дополнительно спросили у главы Минтранспорта: «Вы не считаете, что на этом бесконечном ремонте просто отмываются деньги?