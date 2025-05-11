Почему казахстанские картофелеводы зависят от импорта

Поддержка селекционеров — одна из актуальных, но незаслуженно игнорируемых проблем. Из-за этого большинство производителей картофеля закупают посевной материал за рубежом. В Казахстане практически отсутствуют новые отечественные элитные сорта картофеля.

Павлодарское Прииртышье — один из ведущих картофельных районов страны. Ежегодно здесь собирается не менее 600–700 тысяч тонн картофеля, большая часть которого идет на экспорт. «Второй хлеб» — продукт, которого здесь всегда в избытке.

Однако в некоторых хозяйствах до сих пор не уделяется должного внимания качеству продукции и питательной ценности картофеля. Фермеры в основном закупают семенной картофель за границей.

Это не значит, что у других стран лучше семена, а наши ученые неспособны их создать. Проблема заключается в отсутствии поддержки оригинаторов — тех, кто выводит новые сорта.

Согласно правилам, утвержденным Министерством сельского хозяйства, если картофелеводы покупают семена у местных семенных хозяйств, государство выплачивает субсидии. Однако оригинаторы, т. е. владельцы первичных сортов, не получают никакой бюджетной поддержки.

Фото: Валерий Бугаев

По мнению Бауыржана Рахимова, ранее работавшего руководителем Павлодарской сельскохозяйственной опытной станции, а ныне сотрудника частной компании, без изменения законодательства в сфере семеноводства ситуация не улучшится.

— В целом государственная поддержка производства семян любых сельхозкультур остается на низком уровне. Для Павлодарской области особенно актуальна проблема с семенами картофеля. Наши фермеры ежегодно собирают урожай в 10 раз превышающий потребности местного населения. Но когда речь заходит о покупке качественных семян — они оказываются в тупике. Отечественные семена можно пересчитать по пальцам: их объемов не хватает, а иногда они уступают в качестве. Поэтому каждую весну мы покупаем дорогой семенной материал из России, Нидерландов и других стран. Миллионы наших денег уходят за рубеж, обогащая иностранных фермеров, — сетует Рахимов.

Фото из личного архива Б. Рахимова

Для ясности стоит пояснить структуру отрасли: на вершине семеноводческой цепочки стоит оригинатор — «отец» сорта. Он создает семена, которые затем размножаются в элитных семенных хозяйствах, оттуда поступают в обычные семхозы, а затем через посредников — к фермерам.

Но поддержки оригинаторов нет. Из-за этого ни фермеры, ни ученые не проявляют интереса к выведению новых сортов.

Еще одна проблема — недоступность импортных семян для мелких хозяйств. Заказывать небольшие партии из-за границы — крайне затратно.

Поэтому фермеры покупают семена у старых, уже известных местных хозяйств, которые много лет размножают одни и те же сорта. Однако такие семена давно утратили свои первоначальные качества.

Фото: Валерий Бугаев

— Например, в Павлодаре есть сорт «Гала», но он уже давно не соответствует прежнему уровню урожайности. Осталось только название. Также есть популярный у населения «Ред Скарлет», но и он выродился. В регионе выращивают «Коломбо» и «Королеву Анну», но все это сорта иностранной селекции, просто здесь размноженные. По сути, в Павлодаре нет ни одного собственного оригинального сорта картофеля, — добавляет Б. Рахимов.

Из-за отсутствия отечественных оригинальных сортов фермеры вынуждены покупать дорогой посадочный материал из Нидерландов и в течение нескольких лет размножать его, чтобы создать семенной фонд.

Так работает ТОО «AndasAgro». По словам руководителя хозяйства Зейноллы Сальменбаева, они выращивают популярные сорта картофеля — «Вега», «Конкорд», «Коломбо», «Гала». В Узбекистане любят «Вегу», а павлодарцы — «Коломбо».

Фото: Валерий Бугаев

— Мы закупаем элитные семена в Нидерландах и Беларуси и размножаем их сами. Это очень дорого, и ежегодно закупать — накладно. Например, 100 тонн семян хватает на 30 гектаров. Осенью собираем урожай и храним его. На следующий год сажаем на большую площадь. Так и формируем собственный фонд. Если сравнивать, то проще купить импортные семена, чем местные — они качественнее и дают больше урожая. А вырастить хороший сорт на местной почве, сохранить его — это огромные расходы. Даже ученые с этим согласны, — говорит опытный картофелевод.

По данным областного управления сельского хозяйства, в прошлом году в регионе было засеяно 24 тысячи гектаров картофеля, урожайность составила в среднем 255,3 центнера с гектара. Всего собрали 614,8 тысячи тонн.

Фото: Валерий Бугаев

Сейчас в области более 113 хозяйств занимаются картофелеводством, 16 из них — крупные. В 2025 году планируется посадка на 26 тысячах гектаров.

— Больше всего картофеля сажают в сельской зоне Аксу (6,4 тыс. га), Павлодарском (4,5 тыс. га) и Актогайском (3,2 тыс. га) районах, а также в сельских округах Экибастуза (2,7 тыс. га). Поля в организованных фермах в основном орошаемые. В области действует более 625 дождевальных машин. Еще около 30 проектов по развитию орошаемых земель находятся в разработке. В этом году для посева требуется 54,4 тыс. тонн картофельных семян — такой объем у фермеров в наличии. Из-за погодных условий посадка картофеля началась в мае. Основные сорта — «Латона», «Коломба», «Леди Клэр», «Гала Импала». В области производятся семена сортов «Латона» и «Коломба». Для обновления сортов фермеры закупают семена западной селекции (Германия, Нидерланды), — сообщил начальник отдела растениеводства регионального управления сельского хозяйства Есентай Мурсалимов.

Фото: Павлодар өңірлік коммуникациялар қызметі

По его данным, в области имеется всего один оригинатор, два элитных семенных хозяйства и три семенных хозяйства.

Общая сумма субсидий на покупку картофельных семян в этом году составила 355,6 млн тенге. Субсидии выплачиваются только за элитные и первичные репродукционные семена.

Напомним, что в Павлодарской области недавно были зафиксирован случай, когда морковь и картофель остались гнить на полях.