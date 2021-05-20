Почему Казахстан закупает дорогостоящие вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Айгуль Капбарова попросила министра здравоохранения Алексея Цой назвать причину закупа дорогостоящих вакцин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время казахстанцы принимают вакцины «Спутник V», QazVac и «Синофарм». Правительством для производства российской вакцины на базе КФК было выделено 18 млрд тенге. С 1 февраля 2021 года произведена и поставлена в регионы 1 млн 912 тысяч доз «Спутник V». В Жамбылской области завершается строительство казахстанского завода вакцины QazVac, выпускаемой НИИ проблем биологической безопасности. К концу года завод планирует увеличить производство вакцины QazVac до 500 тысяч доз в месяц. В апреле 2021 года фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» закупил 1 млн доз вакцины Hayat-vax на сумму 13,3 млрд тенге для иммунизации 500 тысяч человек. Для сравнения - цена вакцины, состоящей из двух компонентов для Hayat-vax составляет 62,2 доллара, «Спутник» – 26 долларов, отечественной вакцины QazVac - 9,4 долларов. В этой связи прошу ответить на следующие вопросы – в чем причина покупки дорогостоящей вакцины и на чем это основано?» - спросила Айгуль Капбарова на пленарном заседании Сената.

А. Цой заверил, что все цены по вакцинам идут напрямую от производителей.

«Для нас очень важно в кратчайшие сроки обеспечить доступность на рынке Казахстана и обеспечить выбор. Поэтому при переговорах с производителями, вы знаете, есть дефицит по поставкам и лимитированность поставок от каждого производителя. И наша задача в максимально короткие сроки обеспечить население Казахстана вакцинами. Поэтому данная работа проводится и вакцины сейчас, как вы видите, в Казахстане и используются в программе иммунизации», - пояснил министр.