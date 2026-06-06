Почему Казахстан придерживается многовекторной политики — мнение эксперта

В подкасте BIZDIÑ ORTA агентства Kazinform генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай высказал свое мнение о причинах многовекторной внешнеполитической позиции Казахстана и ее значении в настоящее время, передает Kazinform.

По словам спикера, географическое расположение Казахстана не оставляет стране другого выбора, кроме многовекторной политики.

— В 1994 году мы, в качестве молодых дипломатов, при разработке первой концепции внешней политики Казахстана, положили перед собой карту страны. И тогда мы поняли, что у нас нет другого пути, кроме многовекторной политики. Эта позиция и сегодня не утеряла своей актуальности. Иначе, несмотря на большую территорию нашего государства, мы могли лишиться своего влияния на международные процессы. Поэтому многовекторная политика — самое правильное направление для Казахстана, — сказал Кайрат Сарыбай.

Эксперт отметил, что система международных отношений в различные периоды претерпевает изменения. По его мнению, хотя нынешние геополитические обострения в мире являются временным явлением, их главная причина связана с несоблюдением международных правовых норм.

— Наш Президент говорил, что история до настоящего времени была историей войн. Я разделяю его мысль о том, что теперь нужно переосмыслить историю через новые цивилизационные подходы, дающие новые взгляды следующим поколениям, приносящие пользу человечеству. В международных отношениях тоже бывают периоды колебаний: иногда усиливаются конфликты, иногда возвращаются мирные периоды. Но если государства, особенно крупные державы, будут безразличны к международному праву, стабилизовать ситуацию в мире будет трудно, — сказал К.Сарыбай.

Спикер отметил, что главная цель Казахстана — внести вклад в стабильность на пространстве Центральной Азии и Евразии.

— Если мы сможем внести свой вклад в обеспечение спокойствия в своем регионе, это пойдет на пользу всему народу. Самое большое богатство Казахстана — его народ и миролюбие народа. Казахский народ никогда не заглядывался на чужие земли. Нам достаточно земли, доставшейся от предков. Поэтому главная задача — развивать эту землю и сохранить ее без кровопролития, — сказал генеральный секретарь СВМДА.

По его мнению, в достижении этой цели особую роль играет дипломатия.

— Для этого есть дипломатия, есть предварительные переговоры. Сила Казахстана в этом. Внешняя политика нашей страны в годы независимости развивается, сохраняя преемственность. Мы не из тех государств, которые вступают в международные организации, а затем выходят из них. Казахстан во внешней политике всегда демонстрирует последовательность, — сказал Кайрат Сарыбай.

Генеральный секретарь СВМДА отметил также, что международные инициативы Казахстана признаны на мировом уровне.

— Казахстан сумел доказать свои позиции конкретными делами на пространстве Евразии и Азии, в Тюркском мире. Наша страна не только активно участвует в работе международных организаций, но и выдвигает важные инициативы, такие как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, и успешно их реализует, — заключил дипломат.

Кайрат Сарыбай также высказал свое мнение по поводу нейтральной позиции Казахстана на международной арене.