Почему Казахстан не просит помощи у других стран в тушении пожара в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов считает, что в Казахстане достаточно техники и квалицированных специалистов для тушения пожара в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Кошанов подчеркнул, что в эти трагические дни Президенту Касым-Жомарту Токаеву звонили главы многих государств и выражали соболезнования народу Казахстана.

«На сегодня у Казахстана есть техника, подготовленные высококвалифицированные специалисты: спасатели и пожарные. Думаю, их сил достаточно», - сказал Ерлан Кошанов в кулуарах заседания Мажилиса Парламента.

Напомним, вчера в Министерстве иностранных дел сообщали о том, что Узбекистан и Турция выразили готовность помочь в тушении пожара в области Абай.