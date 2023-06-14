Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Абайская область

Почему Казахстан не просит помощи у других стран в тушении пожара в области Абай

Автор:  
Анеля Касымова
14 Июня 2023, 17:34
Почему Казахстан не просит помощи у других стран в тушении пожара в области Абай Фото: пресс-служба акимата области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов считает, что в Казахстане достаточно техники и квалицированных специалистов для тушения пожара в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Кошанов подчеркнул, что в эти трагические дни Президенту Касым-Жомарту Токаеву звонили главы многих государств и выражали соболезнования народу Казахстана.

«На сегодня у Казахстана есть техника, подготовленные высококвалифицированные специалисты: спасатели и пожарные. Думаю, их сил достаточно», - сказал Ерлан Кошанов в кулуарах заседания Мажилиса Парламента.

Напомним, вчера в Министерстве иностранных дел сообщали о том, что Узбекистан и Турция выразили готовность помочь в тушении пожара в области Абай.


Регионы Казахстана   Пожар   Ерлан Кошанов   Абайская область   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане