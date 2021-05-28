Почему Казахстан не может отказаться от «Спутник V», объяснил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой ответил, почему Казахстан не может отказаться от российской вакцины «Спутник V» и увеличить производство отечественной QazVac, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говорят, что «Спутник V» стоит 26 долларов, а QazVac - 9,4 доллара, тогда такой вопрос: почему бы нам не отказаться от «Спутник V» и увеличить производство QazVac?» - спросил журналист Нартай Аралбайулы главу Минздрава.

«Я согласен. Просто сейчас в связи с тем, что для QazVac требуется особые условия производства, мы получаем только 50 тысяч доз в месяц, а нам нужно вакцинировать наших граждан в большом объеме быстрее. Если будем получать 50 тысяч, то это долго, пока завод не запустим, поэтому мы не можем на месте стоять, и наша задача – именно запустить кампанию вакцинации как можно быстрее. Только с этим связано. Время для нас критически важно. Мы можем, конечно, подождать и в конце года все привиться QazVac. Но при этом есть риск, что осенью у нас будет новая волна, то тогда опять все закрывать и останавливать экономику неправильно. Поэтому сейчас надо вакцинироваться», - ответил А. Цой.

Он добавил, что все страны мира работают над тем, чтобы быстрее провакцинировать свое население различными вакцинами, чтобы скорее вернуться к прежней жизни.

«Поэтому сейчас 2 миллиона доз по 26 долларов мы закупили, помимо этого, у нас есть контракт еще на 3 миллиона доз на «Спутник V», но уже по 21,9 доллара. То есть мы получили скидку. Сейчас остаток будет доставлен в Казахстан», - заявил министр.