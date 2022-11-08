Почему Касым-Жомарт Токаев не примет участие в предвыборных дебатах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии прокомментировали вопрос представителя СМИ о том, почему действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаева не будет принимать участие в предвыборных дебатах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агитацию проводят доверенные лица в пределах полномочий, которые им определяет сам кандидат. Поэтому доверенное лицо в данном случае принимает участие в дебатах за кандидата, потому что кандидат ему это доверил. Конкретные мотивы – это вопрос не к Центральной избирательной комиссии. Мы отправили запрос во все штабы, когда провели первое заседание. Штабы предоставили нам кандидатуры для участия в дебатах. Доверенность мы посмотрели. Она полностью соответствует задачам. Поэтому был утвержден такой список», - прокомментировала на брифинге член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.

Она также добавила, что Центризбирком не может инициировать законопроекты.

«Нет у нас такого права. Есть исчерпывающий перечень субъектов, кто обладает правом законодательной инициативы. При всем желании мы не можем инициировать законопроект», - пояснила она.

«ЦИК обеспечивает правоприменение. Мы не можем определять правила игры. Законодательство устанавливает правила игры», - напомнил член ЦИК РК Константин Петров.