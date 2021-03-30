Почему карантинные меры в Алматы жестче, чем в Нур-Султане, ответил Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, почему ограничительные меры в Алматы жестче, чем в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со сферой рестораторов в марте уже трижды встречались в Zoom на платформе «Атамекена». Мы принимаем решения на основе предложений. Почему наши меры жестче? Потому что у нас ситуация в рост пошла с 3 марта, если говорить о Нур-Султане, то у них где-то с 20 марта. Мы четко знаем, что у нас циркулируют мутированные штаммы. Мы уже определили это на прошлой неделе и подтвердили лабораторными исследованиями. Заключительно при проведении секвенирования возбудителей. Мы видим, что это «британский» и «южноафриканский» штамм. Циркуляция этих мутированных штаммов дает тот прирост заболеваемости, который мы имеем. С учетом этого, мы ввели более жесткие меры», - объяснил Ж. Бекшин.

Он также ответил, что вопрос включения общепита в проект Ashyq будет решаться после обсуждения на заседании МВК.