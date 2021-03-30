РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:05, 30 Март 2021 | GMT +6

    Почему карантинные меры в Алматы жестче, чем в Нур-Султане, ответил Жандарбек Бекшин

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, почему ограничительные меры в Алматы жестче, чем в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со сферой рестораторов в марте уже трижды встречались в Zoom на платформе «Атамекена». Мы принимаем решения на основе предложений. Почему наши меры жестче? Потому что у нас ситуация в рост пошла с 3 марта, если говорить о Нур-Султане, то у них где-то с 20 марта. Мы четко знаем, что у нас циркулируют мутированные штаммы. Мы уже определили это на прошлой неделе и подтвердили лабораторными исследованиями. Заключительно при проведении секвенирования возбудителей. Мы видим, что это «британский» и «южноафриканский» штамм. Циркуляция этих мутированных штаммов дает тот прирост заболеваемости, который мы имеем. С учетом этого, мы ввели более жесткие меры», - объяснил Ж. Бекшин.

    Он также ответил, что вопрос включения общепита в проект Ashyq будет решаться после обсуждения на заседании МВК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!