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Почему кандидат в Президенты Касым-Жомарт Токаев не будет сдавать экзамен на знание госязыка

Автор:  
Анеля Касымова
8 Октября 2022, 16:49
Почему кандидат в Президенты Касым-Жомарт Токаев не будет сдавать экзамен на знание госязыка

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Секретарь Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман ответил на вопрос, почему кандидат в Президенты РК Касым-Жомарт Токаев не будет сдавать экзамен на свободное владение государственным (казахским) языком, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно пункту 2 статьи 54 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», процедура установления свободного владения кандидатом государственным языком не распространяется на действующего Президента, кандидатура которого повторно выдвинута на следующий срок полномочий», - прокомментировал М. Ерман, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

Ранее ЦИК РК установил , что кандидат в Президенты РК Касым-Жомарт Токаев соответствует предъявляемым к нему Конституцией РК и конституционным законом РК «О выборах в РК» требованиям.

Успешно экзамен на владение государственным языком сдал другой кандидат на пост Президента РК Мейрам Кажыкен.


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