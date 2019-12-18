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Почему Канат Бозумбаев покинул пост министра энергетики

18 Декабря 2019 13:32
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Почему Канат Бозумбаев покинул пост министра энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему Канат Бозумбаев покинул пост министра энергетики, прокомментировал пресс-секретарь экс-главы ведомства Нурлыбек Женисбек в Telegram, передает МИТ «Казинформ».

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«Министр на днях доложил Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о состоянии своего здоровья, в связи с перенесенной операцией на шейный отдел позвоночника. Поэтому по рекомендации медиков он должен минимизировать транспортные поездки и авиаперелеты. Также врачи рекомендуют длительное физиотерапевтическое восстановление.

А как известно, должность министра подразумевает частые поездки и перелеты в регионы: на отраслевые объекты, станции, месторождения, переговоры за рубежом с инвесторами и коллегами, в том числе участие на мероприятиях международных организаций (ОПЕК, МАГАТЭ и др.)», - пояснил Нурлыбек Женисбек.

Как сообщалось ранее, Указом Главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен помощником Президента Республики Казахстан и освобожден от должности министра энергетики Республики Казахстан.

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