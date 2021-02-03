Почему исчезли волки с территории Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области перестали обитать волки и шакалы. Об исчезновении данных особей сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 февраля на странице областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира в социальной сети Facebook появилась информация о том, что ведомство не выдает разрешение на отстрел волков и шакалов из-за их отсутствия на территории региона.

«Ежегодно в адрес инспекции поступают заявки на регулирование численности волков и шакалов. Регулирование численности этих животных осуществляется на основе биологического обоснования, которое ежегодно разрабатывается на основе учетных данных. Согласно биологическому обоснованию и учетным данным, на территории Северо-Казахстанской области регулирование волка и шакала не осуществляется, так как данные виды на территории нашей области не обитают и согласно биологическому обоснованию лимит на регулирование (волка и шакала) на территории Северо-Казахстанской области не предусмотрен в связи с их отсутствием», - говорится в сообщении.





Позже в этот же день бывший представитель Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сакен Дилдахмет на своей странице в сети Facebook написал, что волков в регионе истребили.

«Можно официально озвучить, что в Северо-Казахстанской области волки больше не обитают. Они вымерли. Их истребили. По исследованию специалистов уже несколько лет в природе СКО санитар леса не встречается. Причина - законная и незаконная охота, отсутствие кормовой базы (браконьерство). Возможно, через 5 лет мы занесём волка в Красную книгу Казахстана», - написал Сакен Дилдахмет.





В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования на вопрос об обитании в области волков ответили отрицательно.

«У нас волков нет уже несколько лет. Может быть, «проходные» случайно забрели. А так, чтобы они здесь обосновались, обитали – нет», - сказал руководитель управления Б.Исманов.

Ситуацию с исчезновением волков прояснили в комментарии к записи в Facebook Сакена Дилдахмета представители Комитета лесного хозяйства и животного мира. По их информации, последний раз волков в регионе наблюдали в 2010 году – около 40 особей. С 2014 года животных на территории Северо-Казахстанской области не было. За исключением, «проходных» из соседних Акмолинской, Костанайской областей и Российской Федерации. В 2010 году зафиксировали трех «проходных» волков, в 2012 году – 6 особей.

«Полагаем, это связано с интенсивным освоением территории области под посевные сельскохозяйственные угодья, что повлияло на кормовые условия обитания волка, а также имел место фактор беспокойства хищников. Следует отметить, что территория области является равнинной, лесостепной зоной с около 5% лесистостью, что не вполне подходит по своим защитным и кормовым свойствам для обитания волка. В настоящее время в Казахстане обитает около 14,5 тысячи волков, что на 1,5 тысячи больше чем 2019 году», - говорится в комментарии к посту Сакена Дилдахмета.