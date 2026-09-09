Почему инвесторы неохотно вкладываются в юниорскую геологоразведку, объяснили в МФЦА

Как сообщил управляющий Международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров, в этом году на форуме впервые организовали питч-сессии для проектов по двум направлениям — креативной индустрии и юниорской горнодобывающей отрасли.

— Мы собрали инвесторов и отобрали проекты, которые имеют возможность рассказать о своем проекте и уже инвесторы выбирают лучшие из них, могут заключить договоры. То есть, результаты мы уже, наверное, в следующем году увидим, — сказал он в кулуарах форума.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Одним из направлений стала юниорская геологоразведка, сообщил генеральный директор по продуктам администрации МФЦА Жанболат Какишев. По его словам, МФЦА приступает к реализации программы Junior Mining Platform, которая должна помочь привлекать финансирование компаниям, находящимся на ранних стадиях работы в горнодобывающей отрасли.

— Инвесторов, готовых инвестировать в такие компании, мало не только в Казахстане, но и в мире. Потому что инвестирование в эту отрасль сопряжено с высоким риском. Например, из 100 проектов только около 10 могут быть успешными. Поэтому далеко не каждый инвестор пойдет на такой риск, — сказал Какишев.

По его словам, рабочая группа рассмотрела заявки казахстанских предпринимателей из горнодобывающей отрасли и отобрала 23 проекта для потенциальных инвесторов.

Ранее сообщалось, что в рамках Astana Finance Days МФЦА подпишет соглашение, которое позволит казахстанских экопроектам торговать углеродными единицами через биржу.