Казахстанские компании смогут зарабатывать на сокращении выбросов парниковых газов

В Казахстане предприниматели, реализующие экологические проекты, смогут торговать углеродными единицами через биржу. Об этом в рамках Astana Finance Days сообщил директор по продуктам администрации Международного финансового центра «Астана» Жанболат Какишев.

По его словам, МФЦА планирует заключить соглашение с международным стандартом Verra в сфере углеродных единиц.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— Мы подпишем соглашение со стандартом Verra. Это позволит нам торговать углеродными единицами. Verra — один из крупнейших мировых стандартов в этой сфере. Мы внедрим его на нашей бирже. Благодаря этому предприниматели, занимающиеся экологическими проектами, смогут торговать углеродными единицами непосредственно на нашей биржевой площадке, — сказал Жанболат Какишев.

По его словам, соглашение планируется подписать в рамках Astana Finance Days.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Справочно: Verra — международная некоммерческая организация, которая устанавливает правила подтверждения сокращения и поглощения выбросов парниковых газов. Ее основной стандарт Verified Carbon Standard (VCS) позволяет экологическим проектам после независимой проверки выпускать углеродные единицы. Одна такая единица соответствует одной тонне сокращенных или удаленных из атмосферы выбросов в CO₂-эквиваленте. Эти единицы затем можно продавать компаниям и другим участникам углеродного рынка.

Напомним, с 9 по 10 сентября в Астане проходит IX форум Astana Finance Days 2026: Delivering Impact. Capital in Action. На мероприятие зарегистрировались более 8000 участников. Среди них — представители крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, совокупный объем активов под управлением которых составляет около 26 трлн долларов.