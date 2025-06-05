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    12:25, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Почему именно сейчас Казахстан принимает закон о территориальной обороне — ответ замминистра

    Принятие закона о территориальной обороне — это превентивная мера, заявил первый заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на брифинге в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Султан Камалетдинов
    Фото: кадр из видео

    — А вы хотели, чтобы мы это сделали через 10 лет или вчера? Вчера уже не получится, а через 10 лет — мы не знаем, может, там уже другие формирования будут появляться, — сказал Султан Камалетдинов.

    По его словам, развитие оборонной сферы, в том числе военной науки, осуществляется из геополитической ситуации, которая складывается в мире и в регионе.

    — Исходя из этого, мы считаем, что не все мы можем предусмотреть и не все Вооруженные силы могут взять под охрану. Если гражданин говорит: «Я буду охранять свой дом, защищать свою пекарню», — это, естественно, хорошее дело. И он должен это защищать и охранять. Почему мы должны препятствовать и не давать этого сделать? — подчеркнул замминистра.

    Ранее депутаты Сената одобрили закон «О территориальной обороне РК» и сопутствующие ему поправки.

    Теги:
    Законопроекты Вооруженные силы Минобороны РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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