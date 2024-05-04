Факты незаконного взимания оплаты за подключение газа отсутствуют - АО «КазТрансГаз Аймак»

30 апреля на официальном сайте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК был опубликован пресс-релиз «Потребителям АО «КазТрансГаз Аймак» будут возвращены необоснованно начисленные 1,2 млрд тенге», где говорится, что в действиях филиалов АО «КазТрансГаз Аймак» выявлен ряд нарушений по установлению дополнительных требований, не относящихся к регулируемой услуге, выразившихся во взимании платы с потребителей за услуги врезки, опломбировки и первичного пуска газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «КазТрансГаз Аймак».

На самом деле, факты незаконного взимания денежных средств за услуги подключения жителей к газу отсутствуют, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» подключение осуществляется исключительно газораспределительной организацией, то есть АО «КазТрансГаз Аймак», и за счет подключаемых абонентов.

Это норма Закона, которая однозначно указывает на возмездность оказания услуг подключения. Несмотря на обсуждение данного вопроса, в адрес АО «КазТрансГаз Аймак» жалоб и обращений по вопросу оплаты врезки и пуска газа со стороны населения не поступало. Как социально ориентированная компания, АО «КазТрансГаз Аймак», начиная с 2022 года услуги по опломбировке оказывает бесплатно.

Вместе с тем, не являясь ни потребителем, ни представителем потребителей, ОЮЛ «Бирлик газ», игнорируя требования пункта 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», написала жалобу в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, по итогам которой вынесено требование, на основании которой местными департаментами Комитета по регулированию естественных монополий вынесены Предписания о возврате денежных средств за услуги подключения.

В настоящее время указанные Предписания обжалуются в суде. В соответствии с абзацем пятым части первой статьи 1 Конституционного закона Республики «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» обращения, заявления и жалобы, подлежащие рассмотрению в порядке судопроизводства, не могут быть рассмотрены или взяты на контроль никакими другими органами, должностными или иными лицами.

В свою очередь, по Предписаниям Комитета по регулированию естественных монополий, а также ее местных подразделений касательно запрета на взимание денежных средств за услуги подключения к газоснабжению имеется противоречивая судебная практика: имеются 3 постановления Верховного Суда в пользу АО «КазТрансГаз Аймак», 2 постановления — против АО «КазТрансГаз Аймак».

— Хотелось бы отметить, что другие субъекты естественных монополий (электро-, тепло-, водоснабжение) также взимают плату за подключение потребителей, согласно анализу Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан за период с 2016 года рост стоимости нерегулируемых услуг у других субъектов естественных монополий доходит до 200%, — говорится в сообщении АО «КазТрансГаз Аймак».

При этом, стоимость услуг Общества по подключению в размере 20-24 тыс. тенге в среднем с 2016 года не менялась, что в условиях, когда уполномоченный орган не включает в тариф на транспортировку товарного газа 19 млрд. тенге ежегодных фактических расходов Общества, доход от иной деятельности по подключению является критическим для качественного и безопасного проведения работ по подключению потребителей.