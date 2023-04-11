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Почему государство выделяет деньги на ремонт частной Экибастузской ТЭЦ – ответ Романа Скляра

Автор:  
Серик Сабеков
11 Апреля 2023, 14:25
Почему государство выделяет деньги на ремонт частной Экибастузской ТЭЦ – ответ Романа Скляра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Деньги будут выделены и на саму Экибастузскую ТЭЦ, и на тепловые сети. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, комментируя вопрос ремонта этого объекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министр и акимат доложили - аудит завершен, средства, выделенные, в частности на Экибастузскую ТЭЦ, они будут выделены и на саму ТЭЦ, и на тепловые сети. В полном объеме ремонтные работы будут проведены. Как заверил и аким области, я его поддерживаю, проблем в следующем отопительном сезоне в Экибастуз не будет», - сказал Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Он также ответил на вопрос: «Почему государство выделяет деньги на ремонт частных объектов?»

«Государство не может выделять средства на ремонт частных объектов, поэтому государство берет в коммунальную собственность в данном случае объекты ТЭЦ и инфраструктуру - тепловые сети, и производит их ремонт. А что касается тепловых сетей, то это будет новое строительство для улучшения теплоснабжения города, абсолютно новые тепловые сети, которые в целом улучшат систему теплоснабжения, которая изначально была разбалансирована», - пояснил Роман Скляр.

Вице-Премьер подчеркнул, что главная задача - обеспечить устойчивое теплоснабжение города.

«Я не хочу говорить за господина Клебанова, пусть говорит сам за себя, наша задача - обеспечить устойчивое теплоснабжение города Экибастуза, мы ее выполним, подчеркиваю, законно. Наше оборудование, тепловые сети на уровне ТЭЦ, которые мы берем в коммунальную собственность, мы профинансируем за свой счет. То оборудование, которое принадлежит им, они его профинансируют, таким образом, мы увеличим финансирование совместными усилиями и решим вопрос теплоснабжения», - резюмировал Роман Скляр.

В ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации.

В соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.

7 апреля сообщалось, что на ТЭЦ в Экибастузе приступили к капитальному ремонту котлоагрегатов.


Правительство РК   Финансы   Экибастуз   ТЭЦ  
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