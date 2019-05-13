Почему горят автобусы в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области рассказали об оперативной обстановке с пожарами на автотранспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Петропавловске буквально за три дня сгорели две маршрутки и произошло одно возгорание в автобусе. Во всех случаях жертв и пострадавших нет.

По информации пресс-службы ведомства, причиной ЧП в общественном транспорте стали короткое замыкание и неисправность компрессора. В департаменте отмечают, что всего с начала года на автотранспорте произошел 31 пожар. Это на 19% больше, чем за тот же период прошлого года.

«Причина большинства пожаров - короткое замыкание электропроводки. При этом в 70% случаев пожары произошли на автомобилях, эксплуатируемых свыше 20 лет. Необходимо периодически проверять исправность электрооборудования и электропроводки, своевременно устранять неисправности», - сказал и.о. начальника управления снижения риска бедствий и контроля в области гражданской защиты Игорь Балеев.

Спасатели провели акцию «Безопасное колесо» по предупреждению пожаров. Рейды прошли на посту-рубеже «Южный», автовокзале и ЦОНе, разъяснения давали на автостоянках и в общественном транспорте, проводили инструктаж, беседы и лекции с водителями.