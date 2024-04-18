Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев объяснил, почему форма казахстанских спортсменов на Олимпиаду в Париже заказывается за рубежом, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Почему форму спортсменов шьют за границей? Неужели в Казахстане нет такой возможности? — спросили журналисты главу МТС в Мажилисе.

На что министр ответил, что форма спортсменов изготовлена за счет спонсорской поддержки.

— Потому что деньги поступают от спонсоров. Поэтому ее шьют за границей, — заявил Е. Маржикпаев.

Также он отметил, что пока сложно определить, сколько денег спонсоры тратят на пошив формы для спортсменов. Потому что неизвестно, сколько спортсменов поедет в Париж.

— Сейчас мы не можем говорить о финансах. Потому что мы это считаем. Сумму мы пока не знаем. Теперь необходимо определить, сколько спортсменов поедет (на Парижскую Олимпиаду). Сегодня в стране действуют 32 лицензии. Это 31 человек. Мы рассчитываем, что получим 50-70 лицензий. Исходя из этого, мы посмотрим, сколько денег потребуется, — пояснил министр.

Напомним, на заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Ербол Мырзабосынов представил форму, которую будут носить казахстанские спортсмены в ходе парижской Олимпиады.