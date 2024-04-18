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    16:15, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Почему форму для олимпийской сборной Казахстана шьют за рубежом — ответ министра

    Ермек Маржикпаев
    Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

    Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев объяснил, почему форма казахстанских спортсменов на Олимпиаду в Париже заказывается за рубежом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Почему форму спортсменов шьют за границей? Неужели в Казахстане нет такой возможности? — спросили журналисты главу МТС в Мажилисе.

    На что министр ответил, что форма спортсменов изготовлена за счет спонсорской поддержки.

    — Потому что деньги поступают от спонсоров. Поэтому ее шьют за границей, — заявил Е. Маржикпаев.

    Также он отметил, что пока сложно определить, сколько денег спонсоры тратят на пошив формы для спортсменов. Потому что неизвестно, сколько спортсменов поедет в Париж.

    — Сейчас мы не можем говорить о финансах. Потому что мы это считаем. Сумму мы пока не знаем. Теперь необходимо определить, сколько спортсменов поедет (на Парижскую Олимпиаду). Сегодня в стране действуют 32 лицензии. Это 31 человек. Мы рассчитываем, что получим 50-70 лицензий. Исходя из этого, мы посмотрим, сколько денег потребуется, — пояснил министр.

    Напомним, на заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Ербол Мырзабосынов представил форму, которую будут носить казахстанские спортсмены в ходе парижской Олимпиады.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Олимпиада
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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