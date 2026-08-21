Почему eGov и сайты госорганов были недоступны казахстанцам, объяснили в НИТ

В Казахстане временно наблюдались проблемы с доступом к порталу электронного правительства и цифровым ресурсам государственных органов. В АО «Национальные информационные технологии» объяснили причины неполадок, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в компании, повышенная активность внешнего интернет-трафика привела к срабатыванию специальных механизмов защиты национальной цифровой инфраструктуры.

— Они своевременно отреагировали на внешнюю активность и обеспечили безопасность национальной цифровой инфраструктуры, — сообщили в АО «НИТ».

По информации компании, трафик уже восстановлен, доступ к государственным цифровым ресурсам осуществляется в штатном режиме. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают меры для обеспечения стабильной работы сервисов.

При этом в АО «НИТ» не подтвердили информацию о сбоях в государственных информационных системах.

В Комитете государственных доходов ранее сообщили, что цифровые системы ведомства были временно недоступны 21 августа с 12:30 до 16:00. В настоящее время их работа восстановлена.

Напомним, 11 августа 2026 года был запущен обновленный портал eGov 3.0.