Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Почему дорожают овощи в РК, объяснил министр сельского хозяйства

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Апреля 2022, 14:24
Почему дорожают овощи в РК, объяснил министр сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев объяснил рост цен на овощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сезонный фактор имеет место, если вы все статистику смотрели, действительно, у нас по ряду товаров в целом инфляция 12%, по социально значимым продуктам питания. Это связано с тем, что приближается межсезонье, когда все запасы, которые у нас были с прошлого года, которые мы копили и в стабфондах, сейчас будут заканчиваться и будет новая свежая поставка продукции», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Мажилиса после Правительственного часа.

Он продолжил свою мысль.

«Скоро у нас и капуста начнется, сейчас межсезонье, по картелю вопрос закроем, у нас из Узбекистана придет картофель и свой уже в июне подорожает. Если вы возьмёте статистику, посмотрите среднегодовые данные у нас, рост из года в год, в этом году даже рост не такой большой, запас основных продуктов питания у нас есть, их достаточно для того, чтобы покрыть внутреннюю потребность. Поэтому никакого ажиотажа не должно быть», - заключил министр.

Минсельхоз   Экономика   Цены и тарифы   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК