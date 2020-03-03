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Почему дорожает жилье – ответ Союза строителей Казахстана

3 Марта 2020 12:07
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Почему дорожает жилье – ответ Союза строителей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему дорожает жилье и как повысить покупательную способность населения, обсудили застройщики и представители Союза строителей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Общеизвестно, что в нашем государстве существует общая проблема для всех – это острая нехватка жилья. В связи с тем, что жилье дорогое, у населения нет достаточных средств для приобретения этого жилья. Государством на сегодняшний день разработано много жилищных программ, таких как «7-20-25», «Нұрлы жер», «Бақытты отбасы». Но данные программы направлены на обеспечение малообеспеченных слоев населения. При этом, обычный гражданин, который не попадает под эту категорию, сталкивается с проблемой», - сказала начальник экспертного отдела Союза строителей Казахстана Асем Нукенова в ходе совещания в Нур-Султане.

В Союзе также рассказали, почему дорожает жилье и снижается покупательная способность в вопросах его приобретения.

«Жилье дорожает в связи с тем, что обязательства по инженерной инфраструктуре, внутреннему благоустройству домов ложатся на плечи застройщиков. Помимо этого, строительство паркингов ведет к тому, что строительство дорожает. При этом государство в лице КДС (Комитет по делам строительства - прим.) настаивает на том, чтобы обязать застройщика покупать строительные материалы у отечественных товаропроизводителей. Когда нам известно, что импортные товары намного дешевле и выше по качеству. Думаю, что общеизвестно, что текущая платежеспособность населения снижается с каждым годом. Это ведет тому, что невозможно удовлетворить спрос населения в жилье», - отметила А. Нукенова.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство, Жилье,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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