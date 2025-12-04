Почему дороги разрушаются после ремонта в Костанайской области

Об этом заявил во время брифинга руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмаз Есенжолов. Он подчеркнул, что сохраняются случаи преждевременного разрушения нового покрытия из-за превышения осевых нагрузок тяжеловесными транспортными средствами.

— В июне введены в эксплуатацию автоматические весовые комплексы на трассе Тобыл — Садчиковка — Сергеевка. С начала работы зарегистрировано 193 нарушения, взыскано 5,58 млн тенге, — заявил А. Есенжолов.

Для защиты дорог планируется установка 10 автоматизированных весовых комплексов — на областных трассах и 10 комплексов — на дорогах республиканского значения.

Что касается общей картины, то в 2025 году отремонтировали почти 1 000 км дорог и обновили свыше 400 улиц, потратили на это более 50 млрд тенге.

Завершили ремонт средний ремонт и реконструкцию ключевых участков автодорог:

мост вблизи села Дамды на трассе «Аулиеколь — Жалдама»;

участок дороги «Рудный — Качар — Фёдоровка» км 21–51;

участок автодороги «Карасу — Б. Чураковка» км 95–105, 109–114;

участок трассы «Костанай — Введенка» км 23–38.

Ранее мы писали, какую сумму потратят на ремонт дорог в Костанайской области.