    14:36, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Почему дороги разрушаются после ремонта в Костанайской области

    Несмотря на масштабный ремонт почти тысячи километров дорог и обновление сотен улиц, в Костанайской области сохраняется ключевая проблема — преждевременное разрушение нового покрытия из-за превышения допустимой нагрузки тяжеловесными транспортными средствами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Почему дороги разрушаются после ремонта в Костанайской области
    Фото: Kazinform

    Об этом заявил во время брифинга руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмаз Есенжолов. Он подчеркнул, что сохраняются случаи преждевременного разрушения нового покрытия из-за превышения осевых нагрузок тяжеловесными транспортными средствами.

    — В июне введены в эксплуатацию автоматические весовые комплексы на трассе Тобыл — Садчиковка — Сергеевка. С начала работы зарегистрировано 193 нарушения, взыскано 5,58 млн тенге, — заявил А. Есенжолов.

    Для защиты дорог планируется установка 10 автоматизированных весовых комплексов — на областных трассах и 10 комплексов — на дорогах республиканского значения.

    Что касается общей картины, то в 2025 году отремонтировали почти 1 000 км дорог и обновили свыше 400 улиц, потратили на это более 50 млрд тенге.

    Завершили ремонт средний ремонт и реконструкцию ключевых участков автодорог:

    • мост вблизи села Дамды на трассе «Аулиеколь — Жалдама»;
    • участок дороги «Рудный — Качар — Фёдоровка» км 21–51;
    • участок автодороги «Карасу — Б. Чураковка» км 95–105, 109–114;
    • участок трассы «Костанай — Введенка» км 23–38.

    Ранее мы писали, какую сумму потратят на ремонт дорог в Костанайской области.

    Дарья Аверченко
