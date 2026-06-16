Почему «доллары под подушкой» не приносят выгоды, объяснил эксперт

Среди казахстанцев бытует мнение, что покупка наличных долларов и их осторожное хранение «под подушкой» является самым надежным способом сохранения сбережений от девальвации и инфляции. Финансовый аналитик Азамат Ахмет объяснил корреспонденту агентства Kazinform, к чему может привести такой метод хранения денег.

Главный аргумент тех, кто хранит наличные доллары под подушкой — постоянное изменение курса тенге к доллару. И на первый взгляд этот подход выглядит вполне логичным, ведь если при колебаниях курса тенге серьезно слабеет, а доллар растет, то в таких случаях можно выиграть после изменения курса при обратном обмене доллара на тенге. Однако, если углубиться в суть вопроса, то у такого подхода есть серьезные минусы.

Азамат Ахмет напоминает, что не только тенге, но и американская валюта тоже подвержена инфляции, которая постепенно «съедает» покупательскую способность накоплений. Кроме того, наличные доллары не позволяют управлять капиталом. Деньги просто лежат без движения, не приносят дохода и не дают возможности гибко реагировать на изменения рынка, а значительные колебания курса случаются редко и зависят от внезапных плохо предсказуемых геополитических и внутренних событий.

Кроме того, по словам аналитика, нестабильность последних лет наглядно доказывает, что стратегия пассивного ожидания устарела.

— В период с 2022 по 2026 год курс доллара в Казахстане совершал резкие скачки от 430 до 520 тенге и обратно, что сложно назвать стабильной ситуацией, — сказал Азамат Ахмет.

В условиях, когда даже покупка наличной валюты в обменнике несет в себе курсовые риски, а внутренняя инфляция держится на уровне 9-11%, людям требуются более гибкие и эффективные инструменты. Именно это подталкивает их переходить к активному управлению своими деньгами.

— Глобальные финансовые рынки, доступ к которым вы можете сегодня получить за несколько минут, предлагают совершенно другой уровень возможностей, — отмечает эксперт.

Вот только основные преимущества активного инвестирования:

возможность зарабатывать как при росте, так и при падении;

десятки валютных пар;

сотни акций мировых компаний;

современные интуитивно понятные платформы;

мгновенные ввод и вывод средств доступными в Казахстане способами.

— Проще говоря, сегодня можно быстро зарегистрироваться и получить доступ к сотням торговых инструментам, а не ограничивать себя покупкой долларов, — добавил аналитик.

Тем не менее, слепо рассчитывать только на международные финансовые рынки тоже нельзя. Ведь высокая волатильность, использование кредитного плеча и зависимость от мировых экономических новостей делают этот инструмент сложным для обывателей. Поэтому необходимо диверсифицировать вложения, то есть, вкладывать средства в разные инструменты, учиться держать себя в руках и грамотно управлять рисками.

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