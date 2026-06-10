Пенсионные накопления — это не текущий кошелек, а долгосрочный капитал человека на старость — эксперт

Торговый и инвестиционный аналитик Ернар Серик считает, что повышение пенсионных порогов защитит накопления казахстанцев с учетом инфляции и возможного изменения роли базовой пенсии в будущем, передает корреспондент агентства Kazinform.

По мнению эксперта, вопрос заключается не только в повышении порога достаточности, но и в необходимости более доступно и понятно объяснять населению логику пенсионных накоплений и принимаемых решений.

— После 2021 года у многих закрепилось восприятие пенсионных денег как средств, которые можно использовать здесь и сейчас — на квартиру, ремонт, лечение или закрытие текущих финансовых проблем. Но по своей природе пенсионные накопления — это не текущий кошелек, а долгосрочный капитал человека на старость, — уверен эксперт.

После ковида у людей снизились доходы, выросло расходы на жилье, усилился запрос на прямую поддержку. Возможность снять часть накоплений действительно помогла многим: кто-то закрыл ипотеку, кто-то внес первоначальный взнос, кто-то оплатил лечение. При этом большой объем денег единовременно зашел на рынок жилья и просто, как отметил эксперт, разогнал цены. То есть часть пенсионных накоплений не столько повысила доступность жилья, сколько капитализировалась в рост цен на недвижимость и лечение.

— Сейчас же государство пытается вернуть систему к первоначальной логике. Да, текущее повышение порога достаточности выглядит непопулярно, но с точки зрения пенсионной системы это попытка защитить будущие выплаты. Если человек сегодня забирает слишком много, завтра его пенсионный доход становится слабее. Особенно если учитывать рост продолжительности жизни, инфляцию и возможное изменение роли базовой пенсии в будущем. Большая сумма на счете кажется значительной только сегодня, но если растянуть ее на 15–20 лет пенсионной жизни, она уже не выглядит такой большой, — сказал Ернар Серик.

По словам финансового аналитика, ключевую логику таких решений нужно просто очень хорошо разъяснять.

— Людям нужно не просто сказать о том, что «порог вырос, снять нельзя». Им нужно показать, сколько у них есть сейчас, сколько они могут получать на пенсии, как изъятия повлияют на будущие выплаты, и что изменится при дополнительных взносах. Тогда пенсионная система будет восприниматься не как ограничение доступа к «моим деньгам», а как инструмент будущей финансовой безопасности, — убежден эксперт.

Отдельный вопрос, как подчеркнул финансовый аналитик, в том, стоит ли ограничивать граждан только одной моделью управления пенсионными активами.

— Возможно, часть пенсионных накоплений выше определенного уровня нужно разрешить людям направлять в самостоятельные инвестиции на фондовом рынке. Не всем и не без правил, а через понятные ограничения: лицензированные брокеры, диверсифицированные инструменты, лимиты риска, запрет на откровенно спекулятивные операции и обязательное раскрытие возможных потерь, — рассуждает Ернар Серик.

По его словам, это могло бы стать не только новым инструментом управления пенсионными деньгами, но и способом повысить финансовую грамотность населения.

— Финансовая грамотность растет не только через лекции, брошюры и разъяснения, а через личную вовлеченность. Когда человек управляет пусть небольшой, но своей частью пенсионного капитала, он начинает разбираться в доходности, инфляции, рисках, облигациях, акциях, фондах и долгосрочном инвестировании, — сказал эксперт.

В итоге, по его мнению, развитие пенсионной системы должно опираться не только на ограничения и повышение порогов, но и на более сбалансированный подход к ответственности. Базовая часть накоплений должна быть надежно защищена, чтобы у человека сохранялся гарантированный доход в пожилом возрасте.