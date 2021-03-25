Почему депутаты Алматы вакцинировались от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почему депутаты маслихата Алматы вакцинировались от коронавируса, ответила представитель управления общественного здоровья Алматы, директор центра телемедицины Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер напомнила, что на сегодня вакцинацию проходят лица, которые были определены Минздравом: медработники, педагоги, военнослужащие, полицейские, студенты, сотрудники дошкольных организаций, лица, состоящие на диспансерном учете.

В ходе брифинга в РСК журналисты спросили, почему вакцинировались депутаты, которые не входят в этот список.

«Есть специальный фонд. Все привитые люди, которые в базе вакцинируемых, четко описаны по должностям… Есть специальный фонд, есть руководящие должности, которые должны иногда привиться по необходимости. Депутаты, если привились, есть лица, занимающие руководящие должности, которые постоянно в контакте с населением, медработниками, и так далее. Работа располагает к этому. Поэтому, по решению спецфонда, эти люди были вакцинированы… Выделенные дозы вакцин для Алматы « налево и направо «, по своему усмотрению, не распределяются. Это все будет потом проверяться», - ответила Лаура Мырзагали.

Ранее сообщалось, что депутаты маслихата города Алматы в числе первых привились от коронавируса. Инициативная группа депутатов прошла добровольную вакцинацию.



