Почему депутаты Алматы вакцинировались от коронавируса
Спикер напомнила, что на сегодня вакцинацию проходят лица, которые были определены Минздравом: медработники, педагоги, военнослужащие, полицейские, студенты, сотрудники дошкольных организаций, лица, состоящие на диспансерном учете.
В ходе брифинга в РСК журналисты спросили, почему вакцинировались депутаты, которые не входят в этот список.
«Есть специальный фонд. Все привитые люди, которые в базе вакцинируемых, четко описаны по должностям… Есть специальный фонд, есть руководящие должности, которые должны иногда привиться по необходимости. Депутаты, если привились, есть лица, занимающие руководящие должности, которые постоянно в контакте с населением, медработниками, и так далее. Работа располагает к этому. Поэтому, по решению спецфонда, эти люди были вакцинированы… Выделенные дозы вакцин для Алматы « налево и направо «, по своему усмотрению, не распределяются. Это все будет потом проверяться», - ответила Лаура Мырзагали.
Ранее сообщалось, что депутаты маслихата города Алматы в числе первых привились от коронавируса. Инициативная группа депутатов прошла добровольную вакцинацию.