    13:21, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Почему декларации чиновников до сих пор не опубликованы, ответил Мади Такиев

    Министр финансов РК Мади Такиев объяснил, почему деклараций государственных служащих до сих пор нет в открытом доступе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    чиновник госслужба
    Фото: Мухтар Холдорбеков/ Kazinform

    — Публикация идет до 31 декабря в соответствии с документом, ранее предусмотренным Антикором, — сказал глава Минфина. 

    Вместе с тем, он отметил, что сегодня декларации принимаются без ключевых показателей.

    — То есть, в декларации указывается только то имущество, которое было приобретено или реализовано в текущем периоде, плюс имущество, находящееся за рубежом, и зарубежные банковские счета, участие в долях. Если таких приобретений в течение года реализаций не было, то декларация пустая получается, — пояснил Такиев.

    Министр заявил, что в его собственной декларации за текущий год также отсутствуют сведения.

    Напомним, что с 2025 года высокопоставленные чиновники, депутаты и судьи Казахстана обязаны публиковать декларации о своих доходах и имуществе в открытых источниках.

    Теги:
    Всеобщее декларирование Госслужба
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
