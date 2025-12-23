Почему декларации чиновников до сих пор не опубликованы, ответил Мади Такиев

— Публикация идет до 31 декабря в соответствии с документом, ранее предусмотренным Антикором, — сказал глава Минфина.

Вместе с тем, он отметил, что сегодня декларации принимаются без ключевых показателей.

— То есть, в декларации указывается только то имущество, которое было приобретено или реализовано в текущем периоде, плюс имущество, находящееся за рубежом, и зарубежные банковские счета, участие в долях. Если таких приобретений в течение года реализаций не было, то декларация пустая получается, — пояснил Такиев.

Министр заявил, что в его собственной декларации за текущий год также отсутствуют сведения.

Напомним, что с 2025 года высокопоставленные чиновники, депутаты и судьи Казахстана обязаны публиковать декларации о своих доходах и имуществе в открытых источниках.



