Почему «Дарын» — больше, чем премия: как менялась система признания достижений молодежи в Казахстане

За более чем 30 лет государственная молодежная премия «Дарын» прошла путь от небольшого конкурса до одной из главных наград для талантливой молодежи Казахстана. Вместе с ней менялись подходы государства к поддержке молодых ученых, артистов, спортсменов и общественных деятелей. Как трансформировалась премия, почему сегодня ее считают символом признания достижений молодых казахстанцев и что изменилось в системе отбора лауреатов — в материале корреспондента агентства Kazinform.

«Дарын» как инструмент поддержки молодежи

В Министерстве культуры и информации напомнили, что премия «Дарын» была учреждена в 1992 году Постановлением Правительства и была напрямую связана с процессом формирования государственных институтов независимого Казахстана. Государству нужно было поддержать талантливую молодежь и дать толчок развитию науки, культуры и спорта.

— Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 11 августа 1992 года № 666 стало не просто юридическим актом, а частью формирования новой системы общественных ориентиров. На тот момент государство одновременно решало несколько задач. С одной стороны, необходимо было поддерживать талантливую молодежь, с другой — формировать стимулы для развития науки, культуры и спорта, а также признавать вклад молодых специалистов в социально-экономическое строительство страны, — отметили в ведомстве.

Фото: Министерство культуры и информации РК

От жесткого контроля к мнению экспертов

В 1990-х годах судьба премии решалась исключительно «наверху». Как пояснили в Минкультуры, с 1992 по 1996 год конкурс полностью контролировало Правительство: специальный Комитет при Кабмине сам принимал заявки и сам же выбирал лауреатов. Награду давали всего раз в два года, лауреатов было мало, а отбор проходил за закрытыми дверями.

— Такая модель отражала управленческую логику того времени, когда ключевые решения концентрировались в центральных органах власти, — пояснили в Минкультуры.

Но страна развивалась, и старая схема изжила себя. Переломный момент случился в 2010-х годах, когда премия перешла на полноценную конкурсную основу.

— Сегодня «Дарын» устроен гораздо прозрачнее, а обязанности строго разделены. Министерство культуры и информации вместе с Комитетом по делам молодежи и семьи отвечают только за организацию процесса. Самих же победителей выбирает независимая комиссия, — рассказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в ее состав специально включают людей из самых разных сфер: ученых, артистов, спортсменов, журналистов и общественников. Такой разносторонний подход позволяет оценивать заявки комплексно, со всех сторон. Если раньше лауреатов определяли административно, то теперь судьбу награды решает большая команда профессионалов, что гарантирует честный и объективный отбор.

Как менялся возрастной порог участников

Изначально на премию «Дарын» могли претендовать молодые люди до 35 лет. Этот порог действовал больше 20 лет, но в 2015 году планку опустили до 29 лет из-за изменений в законе «О государственной молодежной политике». Однако в 2023 году возрастной ценз снова вернули к 35 годам.

Как пояснили в Минкультуры, эти изменения были напрямую связаны с обновлением законов. В итоге государство пришло к пониманию, что в современных условиях значимые профессиональные достижения чаще всего формируются не на старте карьеры, а в более зрелом возрасте.

Инфографика: Kazinform

Как изменилась система отбора

Параллельно с возрастным порогом менялась и сама система отбора лауреатов. Если в ранний период ключевым фактором было общее признание заслуг, то сегодня система требует более строгого подтверждения результатов.

Теперь при рассмотрении кандидатур учитываются конкретные достижения:

победы на международных и республиканских конкурсах;

результаты в профессиональной и творческой деятельности;

высокие спортивные показатели;

участие в значимых общественных и инновационных проектах.

На этом фоне структура премии расширилась до 10 направлений, включая науку, литературу, журналистику, спорт, театр и кино, классическую музыку, эстраду, дизайн, народное творчество и общественную деятельность.

Инфографика: Kazinform

На первом этапе заявки распределяются по профильным секциям, что позволяет более точно оценивать достижения в рамках конкретных направлений. Затем материалы передаются на итоговое рассмотрение комиссии.

Далее следует ключевой этап — принятие решения о присуждении премии. Оно осуществляется в рамках установленных процедур:

— коллегиального обсуждения;

— открытого голосования;

— фиксации заседаний;

— протоколирования результатов;

— применения решающего голоса председателя при равенстве мнений.

Звездные имена: кто получал награду

За все время существования премии «Дарын» лауреатами стали более 380 человек. Среди них — звезды мирового спорта Данияр Елеусинов, Ризабек Айтмухан и Дастан Сатпаев, а также любимцы публики из сферы культуры и искусства: Димаш Кудайберген, Енлик Курарбек, Рухия Байдукенова и Болат Садриддин.

Лауреатами премии также становились представители классической музыки Багжан Есиркеп и Назым Сагынтай, артисты народного творчества Аскар Мукият и Инкар Айдарханкызы, а также известные актеры Аян Утепберген и Елдос Шайкенов. Не отстает и наука: награду в разные годы получали перспективные молодые ученые, среди которых Федор Мальчик, Ерасыл Ерланулы, Нурлан Канат и Асем Ашимова.

Самой юной обладательницей премии стала оперная певица Мария Мудряк — в 2017 году она победила в номинации «Классическая музыка» в возрасте 23 лет. Это лишь часть молодых талантов, которые сегодня прославляют Казахстан, создают новые проекты, развивают науку, культуру и технологии, внося вклад в будущее страны.

Инфографика: Kazinform

Как менялся размер премии «Дарын»

Со временем менялась и материальная составляющая премии. Если в первые годы выплаты не имели единого фиксированного стандарта и формировались в рамках текущих бюджетных решений, то в дальнейшем система приобрела более четкий нормативный характер и стала регламентированной. В последующем размер премии был не только закреплен, но и постепенно увеличивался.

В разные периоды размер премии составлял:

2014–2017 годы — 200 000 тенге;

2018–2023 годы — 600 000 тенге;

2024–2026 годы — 1 000 000 тенге.

Инфографика: Kazinform

Однако по мере развития института становится очевидно, что финансовая составляющая выполняет скорее вспомогательную роль. Центральное значение сохраняет сам факт признания, который нередко становится важным элементом дальнейшей профессионального роста лауреатов.

Цифровизация премии «Дарын»

Как пояснили в Минкультуры, следующим этапом развития «Дарын» становится цифровизация процессов подачи и рассмотрения заявок, а также постепенный переход отдельных процедур в формат государственной услуги. В этом контексте премия продолжает движение в сторону большей стандартизации и прозрачности, где ключевые решения все больше опираются на формализованные и технологически выстроенные механизмы. Таким образом, эволюция «Дарын» не завершается, а скорее переходит в новую фазу — от институционального укрепления к цифровой модели управления, сохраняя при этом свою базовую функцию государственного признания достижений молодежи.

Напомним, прием заявок на молодежную премию «Дарын» в этом году стартовал 17 июня.

Кто из известных спортсменов Казахстана становился ее лауреатом в разные годы, читайте здесь.