Почему чемпионат мира по футболу проводится в трех странах

Впервые за почти столетнюю историю чемпионата мира по футболу турнир будет совместно проведен в трех странах — Канаде, Мексике, и США. При этом первоначально каждая из этих стран планировала подать отдельную заявку на право его проведения, передает агентство Kazinform.

Первоначально Канада, Мексика и США объявили о планах подать отдельные заявки на право проведения чемпионата мира по футболу 2026 года. Но позже все же решили объединить усилия, выступив под лозунгом «Едины как одно целое».

Если на предыдущем турнире в Катаре выступали 32 сборные, то на предстоящем чемпионате мира их число увеличится в 1,5 раза — до рекордных 48. Кроме того, будет сыграно рекордное количество — 104 матча, что на 40 больше, чем на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Это, в свою очередь, создает солидные расходы на организацию, строительство и реконструкцию стадионов. В таких условиях проведение турнира одной страной становится практически невозможным, что открывает возможность для участия нескольких государств в организации чемпионата.

Фото: FIFA

Как пишет Al Jazeera, существенным фактором в пользу совместной заявки трех североамериканских стран стало и то, что все стадионы, включенные в предложение, уже были построены, не требовали масштабного строительства и имели среднюю вместимость более 68 тысяч зрителей. Вместе с тем это обстоятельство может иметь и обратную сторону: крупные спортивные мероприятия, как правило, оказывают наибольшее влияние на экономическую активность и занятость именно на этапе строительства инфраструктуры.

Также было установлено, что все города-кандидаты на проведение турнира обладают существующей транспортной, жилой, медицинской, технологической и другой инфраструктурой, которая соответствует или превосходит требования, изложенные FIFA.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет на 16 стадионах в 16 городах Канады, Мексики и США.

Хотя права на проведение чемпионата мира по футболу делят между собой три страны, США принимают 78 игр — в три раза больше, чем Канада (13) и Мексика (13) вместе взятые.

Большинство матчей с высокими ставками, включая четвертьфиналы, полуфиналы и финал, также пройдут в США.

Юбилейный чемпионат мира по футболу 2030 года, приуроченный к 100-летию турнира, впервые пройдет сразу на трех континентах и в шести странах — Уругвае, Парагвае, Аргентине, Марокко, Испании и Португалии.

Сколько заработают команды-участницы чемпионата мира по футболу в 2026 году — читайте здесь.