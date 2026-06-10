Сколько заработают команды-участницы чемпионата мира по футболу в 2026 году
ФИФА обнародовал сумму призовых, которые будут вручены по итогам чемпионата мира по футболу 2026 года, передает Kazinform.
Согласно официальным данным, команды-чемпион мира получит 50 млн долларов, а финалист — 33 млн долларов. Команда-бронзовый призер Мундиаля заработает 29 млн долларов, а за четвертое место полагается 27 млн долларов.
Для команд, занявших более низкие места, предусмотрены следующие призовые.
- 5-8 места — 19 млн
- 9-16 места — 15 млн
- 17-32 места — 11 млн
- 33-48 места — 9 млн.
Также помимо призовых денег, ФИФА оплатит командам-участницам организационные расходы — по 1,5 млн долларов каждой из 48 стран-участниц.
По сравнению с предыдущим чемпионатом мира — 2022 года в Катаре, сумма призовых денег для команд-участниц выросла. Так, чемпионы мира-2022 сборная Аргентины, заработала 42 млн долларов, вице-чемпионы — сборная Франция, получила в 2022 году от ФИФА 30 млн долларов, бронзовые призеры — Хорватия, заработали 27 млн долларов, а обладатели четвертого места — команда Марокко, получила 25 млн долларов.
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