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    15:30, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Почему часто отключают свет в Алматы, объяснили в акимате

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы начали часто жаловаться на отключение электроэнергии. Причину рассказали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сети в нашем городе имеют высокий износ. Поэтому у нас происходят частые аварии, служба ремонта АЖК (Алатау Жарық Компаниясы - прим.автора) работает очень быстро. В каждом районе имеются бригады быстрого реагирования, которые выезжают на место аварии, выясняют причину и сразу подключают. Нормативный срок включения два часа. Я сам тоже наблюдаю, все аварии в городе у нас под контролем. Где происходят аварии, сразу в течение первого часа уже включаются, если авария небольшая. Но надо понимать, что и машины, и телефоны ломаются, у нас тоже самое. Электричество постоянно, круглый год, круглые сутки работает. Бывают короткие замыкания, разного вида аварии, просто оборудование не выдерживает, кто-то неправильно пользуется, и чтобы не было аварии, автомат срабатывает, а чтобы этот автомат включить, должна специальная бригада с допуском подъехать, потому что там высокое напряжение. Самое главное, в городе у нас все аварии в нормативный час укладываются», - ответил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Айдар Беркимбаев.


    Теги:
    Энергетика Акимат Общество Алматы
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