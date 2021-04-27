Почему часто отключают свет в Алматы, объяснили в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы начали часто жаловаться на отключение электроэнергии. Причину рассказали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сети в нашем городе имеют высокий износ. Поэтому у нас происходят частые аварии, служба ремонта АЖК (Алатау Жарық Компаниясы - прим.автора) работает очень быстро. В каждом районе имеются бригады быстрого реагирования, которые выезжают на место аварии, выясняют причину и сразу подключают. Нормативный срок включения два часа. Я сам тоже наблюдаю, все аварии в городе у нас под контролем. Где происходят аварии, сразу в течение первого часа уже включаются, если авария небольшая. Но надо понимать, что и машины, и телефоны ломаются, у нас тоже самое. Электричество постоянно, круглый год, круглые сутки работает. Бывают короткие замыкания, разного вида аварии, просто оборудование не выдерживает, кто-то неправильно пользуется, и чтобы не было аварии, автомат срабатывает, а чтобы этот автомат включить, должна специальная бригада с допуском подъехать, потому что там высокое напряжение. Самое главное, в городе у нас все аварии в нормативный час укладываются», - ответил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Айдар Беркимбаев.