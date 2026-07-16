Почему часть детских лагерей в Казахстане все еще работает без лицензий — ответ Минпросвещения

Некоторые детские образовательно-оздоровительные центры в Казахстане сегодня продолжают работу без лицензий. Почему это происходит, объяснили в Министерстве просвещения РК в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.

По данным ведомства, по состоянию на 7 июля в стране функционируют 176 сезонных детских образовательно-оздоровительных центров (ДООЦ), 20 круглогодичных центров и более 10 тысяч школьных лагерей.

В этом году для детских лагерей начали действовать лицензионные требования, направленные на обеспечение единых стандартов безопасности и качества детского отдыха.

— На сегодня лицензии уже получили 59 центров, еще 42 центра подали заявления на их получение. Остальные организации находятся на различных этапах оформления разрешительных документов, включая получение санитарно-эпидемиологического заключения, медицинской лицензии и других необходимых документов, — говорится в ответе.

Также отмечается, что подать заявление на получение лицензии можно только после оформления всех необходимых документов и подтверждения соответствия установленным квалификационным требованиям.

При этом законом РК «О разрешениях и уведомлениях» предусмотрен переходный порядок, согласно которому центры, своевременно подавшие заявления на получение лицензии, вправе осуществлять деятельность до выдачи лицензии либо мотивированного отказа в ее выдаче.

Напомним, в Казахстане с 1 апреля 2026 года введено лицензирование деятельности детских лагерей. Новая система направлена на повышение безопасности, качества и прозрачности организации летнего отдыха детей.

Лицензия выдается сроком на пять лет, что позволяет снизить административную нагрузку и обеспечить устойчивость работы лагерей. При этом требования носят не разовый, а постоянный характер. Организации обязаны соблюдать их на протяжении всего периода деятельности.

Также ранее сообщалось, что 172 детских летних лагеря получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и готовы к приему детей.