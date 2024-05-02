Почему Бишимбаева привезли с опозданием на одно из судебных заседаний – ответ МВД
Заместитель министра внутренних дел РК Айдос Рысбаев объяснил, почему Куандыка Бишимбаева привезли с опозданием на одно из судебных заседаний, передает корреспондент агентства Kazinform.
В кулуарах Мажилиса журналисты задали ему вопрос, почему 29 апреля конвой не смог во время привести Бишимбаева в суд.
По словам вице-министра, причина носила чисто технический характер.
— Технические вопросы, сейчас идет служебная проверка по данному факту. После завершения служебной проверки до вас будет доведено, — сказал Айдос Рысбаев.
Представители СМИ уточнили, что подразумевается под техническими причинами.
— Ну автомашина — она может завестись, сломаться, колесо спустить, — пояснил Айдос Рысбаев.
Он также прокомментировал разговоры касательно того, что подсудимый хотел покончить с собой.
— У меня нет такой информации, — заявил Айдос Рысбаев.
Ранее сообщалось, что Куандык Бишимбаев и Бауыржан Байжанов не явились в суд. По этой причине прения перенесли на послеобеденное время.