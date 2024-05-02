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    13:15, 02 Май 2024 | GMT +6

    Почему Бишимбаева привезли с опозданием на одно из судебных заседаний – ответ МВД

    Айдос Рысбаев
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Заместитель министра внутренних дел РК Айдос Рысбаев объяснил, почему Куандыка Бишимбаева привезли с опозданием на одно из судебных заседаний,  передает корреспондент агентства Kazinform.

    В кулуарах Мажилиса журналисты задали ему вопрос, почему 29 апреля конвой не смог во время привести Бишимбаева в суд. 

    По словам вице-министра, причина носила чисто технический характер.

    — Технические вопросы, сейчас идет служебная проверка по данному факту. После завершения служебной проверки до вас будет доведено, — сказал Айдос Рысбаев.

    Представители СМИ уточнили, что подразумевается под техническими причинами.

    — Ну автомашина — она может завестись, сломаться, колесо спустить, — пояснил Айдос Рысбаев.

    Он также прокомментировал разговоры касательно того, что подсудимый хотел покончить с собой.

    — У меня нет такой информации, — заявил Айдос Рысбаев.

    Ранее сообщалось, что Куандык Бишимбаев и Бауыржан Байжанов не явились в суд. По этой причине прения перенесли на послеобеденное время. 

    Теги:
    МВД РК Куандык Бишимбаев Дело Бишимбаева
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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