Почему Бишимбаева привезли с опозданием на одно из судебных заседаний – ответ МВД

Заместитель министра внутренних дел РК Айдос Рысбаев объяснил, почему Куандыка Бишимбаева привезли с опозданием на одно из судебных заседаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

В кулуарах Мажилиса журналисты задали ему вопрос, почему 29 апреля конвой не смог во время привести Бишимбаева в суд.

По словам вице-министра, причина носила чисто технический характер.

— Технические вопросы, сейчас идет служебная проверка по данному факту. После завершения служебной проверки до вас будет доведено, — сказал Айдос Рысбаев.

Представители СМИ уточнили, что подразумевается под техническими причинами.

— Ну автомашина — она может завестись, сломаться, колесо спустить, — пояснил Айдос Рысбаев.

Он также прокомментировал разговоры касательно того, что подсудимый хотел покончить с собой.

— У меня нет такой информации, — заявил Айдос Рысбаев.

Ранее сообщалось, что Куандык Бишимбаев и Бауыржан Байжанов не явились в суд. По этой причине прения перенесли на послеобеденное время.