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Почему автобусы задерживаются на маршрутах, объяснили в транспортном холдинге Алматы

18 Декабря 2019 21:51
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Почему автобусы задерживаются на маршрутах, объяснили в транспортном холдинге Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Некоторые автобусные маршруты ездят с большими интервалами в Алматы, в городском транспортном холдинге назвали причины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе экспертной дискуссии были представлены длинные маршруты со значительным оборотным временем.

«В Алматы больше времени в пути с пункта А до пункта Б и в обратном направлении из всех автобусных маршрутов проводит маршрут № 124. Он проезжает 77 км и проводит 260 минут в пути в обе стороны. Это очень много. По стандартам, по нормам для сохранения интервалов время до конечной остановки должно составлять 1 час. Также влияет на маршрутную сеть сама планировка города. У нас имеются железные дороги, которые надо объезжать, а также объездные дороги из-за ремонта. Маршруты вынуждены объезжать все эти преграды, и при планировании времени появляются трудности», - сказал специалист ТОО «Транспортный холдинг Алматы» Нурсултан Маратов.

Еще одной причиной является изменение маршрутов из-за увеличения территории города и количества населения. По требованиям жителей, общественных организаций и районных акиматов некоторые автобусы начали охватывать микрорайоны и заезжать на небольшие улицы.

По данным представителя транспортного холдинга, более 4 часов в пути в обе стороны проводят также автобусы №№ 137, 120, чуть меньше 4 часов ездят автобусы №№10, 106, 79, 85, 20, 23, 47, 63 и другие.

«Мы сейчас разрабатываем проект с предложениями по уменьшению интервалов. Такие длинные маршруты можно разделить на две части. И, соответственно, тогда сократится время интервала. Дело в том, что у нас каждый месяц бывают изменения в маршрутах. У нас только за 2019 год было внесено 87 изменений, появились еще 12 новых маршрутов. Поэтому мы в дальнейшем должны все обдумать, разработать, а потом утвердить с городским акиматом», - заметил Нурсултан Маратов.

По его словам, на сегодня в городе курсирует 1800 автобусов. Недавно было закуплено еще 200 автобусов.

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Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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