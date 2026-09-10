Почему Астана недополучала налоги с объектов на 10,5 млрд теңге

В Астане четыре завершенных объекта водоотведения общей стоимостью 10,5 млрд теңге передали на баланс эксплуатирующих организаций. Решение принято по предписанию Высшей аудиторской палаты РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Ранее в ходе государственного аудита сферы водоотведения было установлено, что ряд объектов в столице после полного завершения строительных работ так и не был передан эксплуатирующим организациям.

Как пояснили в Высшей аудиторской палате, пока объект формально не поставлен на учет, он остается вне налогооблагаемой базы, из-за чего бюджет недополучает налоговые поступления.

Одновременно предприятие, фактически обслуживающее такой объект, несет дополнительные расходы, поскольку затраты на содержание не заложены в утвержденную тарифную смету и не имеют отдельного источника покрытия.

По итогам аудита акимату Астаны было поручено передать эксплуатирующим организациям четыре завершенных объекта водоотведения общей стоимостью 10,5 млрд теңге, а также провести техническую инвентаризацию для выявления других подобных случаев.

В настоящее время предписание Высшей аудиторской палаты исполнено в полном объеме.

Кроме того, по итогам инвентаризации установлено, что в 2025 году на баланс эксплуатирующих организаций в Астане были переданы 43 объекта, построенные за счет бюджетных средств. Исполнение остальных предписаний, вынесенных по итогам государственного аудита, остается на контроле Высшей аудиторской палаты, заверили в ведомстве.

Ранее Kazinform сообщал, что в сфере водоотведения аудиторы выявили нарушения на десятки миллиардов теңге. Тогда Высшая аудиторская палата указала на недостатки в управлении отраслью, слабую проработку инвестпроектов, пробелы в нормативной базе и низкий уровень цифровизации.

Также Kazinform писал, что финансовые нарушения на 32,3 млрд теңге выявил аудит в Астане. Проверка охватила эффективность управления долгом местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора столицы.