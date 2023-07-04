Почему Асет Масабаев ушел с поста акима Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Новый аким Талдыкоргана Ернат Базил на встрече с жителями города назвал причину ухода с поста бывшего акима Асета Масабеава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежний аким Масабаев Асет Дуйсебекович (ушел с поста - прим.ред.) по состоянию здоровья. Он получил микроинсульт. Здоровье у него очень сильно пошатнулось за последние полгода. Врачи ему прописали длительное лечение, около 2-3 месяцев. Поэтому, по состоянию здоровья, он не смог продолжать работать, написал заявление и ушел с занимаемой должности», – сказал новый аким.

Его выступление было опубликовано на официальной странице акимата города в Instagram.

Асет Масабаев недавно был освобожден от должности акима Талдыкоргана, проработав больше года. Новым акимом города сейчас является Ернат Базил.