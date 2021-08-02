Почему Алматы перешел в «темно-красную» зону по коронавирусу
«Почему Алматы вошел в темно-красную зону? Это, прежде всего, профилактическое мероприятие. Ежесуточная регистрация коронавирусной инфекции среди населения свыше 1200-1500 случаев», - отметила она.
Она также пояснила, какие критерии есть по определению темно-красной зоны.
«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача установлены критерии единственные: это по заполняемости коек в инфекционных стационарах, именно для лечения больных КВИ», - добавила спикер.
Асель Калыкова также заметила, что по данным управления общественного здоровья, занятость коек составляет 65,6%. Выделено всего 7 625 коек, из них задействовано 7 045.
Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине.