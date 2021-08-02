Почему Алматы перешел в «темно-красную» зону по коронавирусу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как Алматы, согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача города, оказался в «темно-красной» зоне по коронавирусу, объяснила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему Алматы вошел в темно-красную зону? Это, прежде всего, профилактическое мероприятие. Ежесуточная регистрация коронавирусной инфекции среди населения свыше 1200-1500 случаев», - отметила она.

Она также пояснила, какие критерии есть по определению темно-красной зоны.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача установлены критерии единственные: это по заполняемости коек в инфекционных стационарах, именно для лечения больных КВИ», - добавила спикер.

Асель Калыкова также заметила, что по данным управления общественного здоровья, занятость коек составляет 65,6%. Выделено всего 7 625 коек, из них задействовано 7 045.

Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине.