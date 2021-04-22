Почему алматинцы не спешат перейти с КСК на ОСИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы новую систему управления объединения собственников имущества (ОСИ) и простое товарищество (ПТ) выбрали жильцы свыше 720 домов. О том, почему жители не спешат перейти из КСК на новую систему, рассказал руководитель управления жилищной политики города Ержан Сейтенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что причина по которой регистрация ОСИ идет низкими темпами - это влияние ограничений, вызванных коронавирусом.

«Основная причина - это то, что для избрания новой формы управления необходимо провести общее собрание жильцов. Вы прекрасно знаете, что в марте прошлого года было объявлено чрезвычайное положение, но после того, как было снято ЧП, были постановления санврача, которые запрещали нам проводить собрание с жильцами. Поэтому без проведения общего собрания невозможно зарегистрировать ОСИ. И в нынешнее время мы еще не можем провести собрание. Мы обратились в наш уполномоченный орган в Нур-Султане и спросили, как выйти из этой ситуации, так как пандемия все еще продолжается, а перед нами стоит определенный срок, в течение которого мы должны перейти», - сказал в ходе брифинга в РСК Ержан Сейтенов.

По его словам, сейчас вносится изменение в законодательство касательно создания ОСИ или ПТ путем обсуждения через мессенджеры, без проведения общего собрания оффлайн. Но этот проект пока не принят, а обсуждается.

Ержан Сейтенов также добавил, что темпы перехода на ОСИ в Алматы быстрее по сравнению с другими регионами страны.

«Если в разрезе регионов брать, то положение Алматы хорошее, мы идем как бы лидерами, но я бы не сказал, что это работа завершена. Впереди у нас очень много работы. Даже если мы являемся лидерами, у нас переход составляет всего более 8,4%», - заявил он.

Ержан Сейтенов сообщил, что в Алматы действует 870 КСК, многие из них управляют сразу несколькими сотнями домов.

Напомним, в Казахстане вступил в силу закон по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, согласно которому вместо КСК собственники жилых и нежилых помещений обязаны выбрать новую форму управления объектом кондоминиума — объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество многоквартирного дома. Ранее в акимате рассказали об алгоритме создания и регистрации ОСИ.