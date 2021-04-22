Почему алматинцы не спешат перейти с КСК на ОСИ
Спикер отметил, что причина по которой регистрация ОСИ идет низкими темпами - это влияние ограничений, вызванных коронавирусом.
«Основная причина - это то, что для избрания новой формы управления необходимо провести общее собрание жильцов. Вы прекрасно знаете, что в марте прошлого года было объявлено чрезвычайное положение, но после того, как было снято ЧП, были постановления санврача, которые запрещали нам проводить собрание с жильцами. Поэтому без проведения общего собрания невозможно зарегистрировать ОСИ. И в нынешнее время мы еще не можем провести собрание. Мы обратились в наш уполномоченный орган в Нур-Султане и спросили, как выйти из этой ситуации, так как пандемия все еще продолжается, а перед нами стоит определенный срок, в течение которого мы должны перейти», - сказал в ходе брифинга в РСК Ержан Сейтенов.
По его словам, сейчас вносится изменение в законодательство касательно создания ОСИ или ПТ путем обсуждения через мессенджеры, без проведения общего собрания оффлайн. Но этот проект пока не принят, а обсуждается.
Ержан Сейтенов также добавил, что темпы перехода на ОСИ в Алматы быстрее по сравнению с другими регионами страны.
«Если в разрезе регионов брать, то положение Алматы хорошее, мы идем как бы лидерами, но я бы не сказал, что это работа завершена. Впереди у нас очень много работы. Даже если мы являемся лидерами, у нас переход составляет всего более 8,4%», - заявил он.
Ержан Сейтенов сообщил, что в Алматы действует 870 КСК, многие из них управляют сразу несколькими сотнями домов.
Напомним, в Казахстане вступил в силу закон по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, согласно которому вместо КСК собственники жилых и нежилых помещений обязаны выбрать новую форму управления объектом кондоминиума — объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество многоквартирного дома. Ранее в акимате рассказали об алгоритме создания и регистрации ОСИ.