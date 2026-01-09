Почему акмолинские больницы оказывают медпомощь в условиях ремонта

Пациенты аккольской больницы пожаловались в соцсетях на условия их пребывания: мебель и белье старые, в палатах холодно, поэтому они вынуждены пользоваться обогревателями.

Ситуацию прокомментировал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек.

— Одна из ключевых проблем, с которой сейчас сталкивается здравоохранение региона, — это завершение капитальных ремонтов и модернизация здравоохранения. Если говорить о модернизации здравоохранения, то осталось буквально несколько объектов, которые уже построены, но требуют приемки. Из 38 объектов на сегодняшний день 95% уже приняты и запущены. А вот что касательно капитальных ремонтов, то здесь проблема в том, что единственным инструментом, которого не хватает для завершения ремонта, является финансовый инструмент. Возможно, это было связано с нарушениями плановой экономики, возможно, какие-то юридические нормативно-правовые нарушения, в любом случае, такие регионы, как Шортанды, Аршалы, Акколь, в которых не закончен капитальный ремонт, встали только из-за того, что у них нет финансирования, — пояснил главврач области.

Фото: instagram.com/sinegor.kz/

По словам Н. Ермек, медицина региона ожидает финансирования как из республиканского бюджета, так и из местного, из так называемого спецгосфонда. Пока же по приоритетности ведутся ремонтные работы в тех больницах, которые вошли в национальные программы.

— В частности, по Степногорску были большие проблемы с капитальным ремонтом, сейчас идут судебные разбирательства. Это небольшая квадратура — операционный и реанимационный блоки. Другие блоки делает уже новый подрядчик, там оказывается финансовая поддержка со стороны спецгосфонда. В степногорской больнице все будет переделываться, независимо от решения суда. Все, что задумано, будет доведено до конца, — поделился Нариман Ермек.

Озвучить сроки, когда будет финансирование, чтобы доделать капремонт больниц в Шортанды, Аршалы, Акколь, собеседник затруднился.

— Финансово-экономическая составляющая региона на сегодняшний день во многих вопросах сокращена из-за дефицита бюджета. Поэтому сказать о том, что сегодня или завтра начнется ремонт, я, к сожалению, не могу. Поэтому пока возникает такой парадокс, что больницы продолжают оказывать медпомощь в ремонтных условиях. Однако санитарно-эпидемиологическая служба и другие госорганы, которые занимаются контролем, не допускают эту деятельность ввиду того, что нет санитарных документов. В итоге от этого может страдать население. Объекты и штрафуют, и делают МОР (мониторинг оперативных решений), когда необходимо объект закрыть. Возобновить работу можно будет только после того, как объект будет приведен в соответствие. Но есть понимание со стороны коллег-санврачей, поэтому стараемся как-то решить эти вопросы, — добавил главврач области.

