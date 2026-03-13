Почему 763 награжденные матери в Шымкенте не получили выплаты к 8 Марта

К 8 Марта единовременную выплату получили 14 267 женщин. Речь идет о обладательницах подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», женщинах со званием «Батыр ана», а также награжденных орденами «Ана даңқы» I и II степени.

Каждой выплатили 21 625 тенге — это пять месячных расчетных показателей. На эти цели из бюджета Шымкента выделили 308,5 миллиона тенге.

По данным государственной корпорации «Правительство для граждан», в Шымкенте зарегистрированы 15 030 женщин, имеющих соотвествующие государственные награды. Однако 763 матери праздничную выплату не получили.

В акимате объяснили, что причина связана с регистрацией.

— У части женщин изменился адрес прописки. Некоторые переехали в другие регионы или снялись с регистрации и не оформили ее повторно. В таких случаях данные в базе государственных выплат не обновляются, — сообщил заместитель акима Сарсен Куранбек.

Он отметил, что в подобных ситуациях необходимо актуализировать данные.

— Если человек переезжает в другой регион, ему необходимо подать заявление в государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) и изменить данные в базе государственных выплат. Эта процедура важна для своевременного получения социальных выплат, которые финансируются из местного бюджета, — пояснил он.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане государственные пособия получают более 629 тысяч многодетных матерей.

На этом фоне в соцсетях регулярно появляются слухи о новых выплатах. Ранее ведомство уже опровергало сообщения о якобы пособиях для матерей после достижения ребенком полутора лет, назвав эту информацию недостоверной.