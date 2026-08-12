Сколько стоит сено в Павлодарской области: названы цены

Предстоящей зимой в регионе планируют поставить на зимовку 491,8 тысячи голов крупного рогатого скота, 652,6 тысячи голов мелкого рогатого скота и 316,2 тысячи лошадей. Для их зимовки фермерам потребуется более 1,3 млн тонн сена, передает корреспондент Kazinform.

В Павлодарской области полным ходом идет кормозаготовительная кампания. По данным регионального управления сельского хозяйства, в текущем году должно быть заготовлено 1,3 миллиона тонн сена. На сегодняшний день уже собрано 40,3% от запланированного объема кормов (531,4 тысячи тонн). Кроме того, заготовлено 50 тысяч тонн сенажа, что составляет 44,4% от плана.

— Главный вопрос, который волнует крестьян и владельцев личных подсобных хозяйств, — это рыночная цена кормов и объем затрат. Сегодня на местном рынке одна тонна сена продается по 25 тысяч теңге. Если один прицеп стоит 45-50 тысяч теңге, то рулоны реализуются в диапазоне 7-10 тысяч теңге. Рыночная цена сена в регионе не подчиняется установленному единому тарифу. Стоимость кормов формируется в прямой зависимости от их качества, объема заготовки и, самое главное, расходов на производство и транспортировку, — пояснил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Толеген Кошербаев.

Урожайность сена, которое заготавливают фермеры в регионе, также разнится. Средняя урожайность естественных сенокосов составляет 7,9 центнера с гектара. Тем не менее разрыв между районами весьма существенен. В регионах с высокой урожайностью заготовка обходится дешевле, тогда как в районах с низкой урожайностью себестоимость кормов возрастает. Например, неплохие показатели зафиксированы в Павлодарском районе (19,5 ц/га), сельской зоне города Аксу (14,1 ц/га) и Теренкольском районе (8,4 ц/га), в то время как Майский (7,8 ц/га), Актогайский (7,6 ц/га), Щербактинский (7,3 ц/га), Иртышский (7,2 ц/га) районы и Экибастузская зона (7,0 ц/га) показали средний уровень. А в Аккулинском (6,6 ц/га), Баянаульском и Железинском (6,0 ц/га), Успенском (5,9 ц/га) районах урожайность сена остается значительно ниже.

Чиновники отмечают, что прямая финансовая помощь или субсидии на заготовку кормов за счет бюджета не предусмотрены. Поэтому рост цен на горюче-смазочные материалы и транспортные расходы напрямую влияют на конечную стоимость сена. Специалисты также сообщили, что низкая урожайность связана с засушливой погодой и дефицитом влаги. Большая часть скашиваемого сена — это дикорастущие степные растения и травы речных пойм. Наряду со злаковыми — овсяницей, ковылем, житняком и пыреем планируется собрать многолетние бобовые культуры с высокой питательной ценностью, такие как люцерна и эспарцет.

Напомним, что в Атырау один рулон сена продается по 6,5-12 тысяч теңге.